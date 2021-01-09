Covid-19：中国河北本土确诊病例上百

中国卫生当局决定加强在石家庄市和邢台市的疫情防控措施。截止1月9日零点，河北省有本地确诊病例137例，还有尚在医学观察的本地无症状感染病者197例。

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据本台RFI法文网周六（2021年1月9日）报道，中国卫生当局宣布，加强位于首都北京以南ˎ 已被禁足的两座大城市石家庄市和邢台市的防疫措施，以期控制住一年前出现的Covid-19病毒在最近六个月以来最强劲的一次蔓延势头。

综合来自中国卫生当局的官方报道，截止1月9日周六零点，河北省有本土确诊病例137宗，其中7宗为重症，普通感染病例130宗。此外，还有197宗本地无症状感染病例，仍处于医学观察阶段。在1月8日周五的二十四小时里，河北省新增本地新型冠状病毒肺炎确诊病例14例，新增本地无症状感染者16例。以上新确诊者均由石家庄市通报。

法广存档图片：中国医护人员在石家庄市开展COVID-19检测， 摄于2021年1月6日 Image d'archive RFI: Un agent de santé teste le COVID-19 à Shijiazhuang, en Chine, le 6 janvier 2021. © . CNS/AFP/Archivos 法新社

石家庄和邢台继续封城

中国官方消息说，河北省为有效防控疫情，石家庄市和邢台市继续封城7天，当局将全力保障居民日常生活。石家庄市和邢台市在1月8日完成全员核酸检测任务后，为防止疫情扩散，保障居民健康安全，市民继续居家7天，人员不流动ˎ 不聚集ˎ 不出社区和村庄。中国卫生当局的上述决定，旨在彻底阻断疫情传播途径。