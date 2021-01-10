中国加快接种疫苗称已注射900万剂 明确免费

美国国家过敏和传染病研究所-落基山实验室提供的2020年电子显微镜图像显示的新冠病毒颗粒。

中国国务院联防联控机制周六发布会通报，中国已完成900多万剂次的新冠病毒疫苗接种；包括12月15日启动的重点人群接种，将分为三阶段进行。所需疫苗成本和接种服务等全部费用，都将由医保基金和财政共同负担，居民个人不负担费用。

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据路透社消息，据中国国务院联防联控机制周六发布会通报，指中国已完成疫苗接种逾900万剂次，分三阶段进行居民个人不负担任何费用。国家医疗保障局副局长李滔在发布会上称，通过主要动用医保基金滚存结余和财政资金共同承担新冠病毒疫苗及接种的费用，“不影响当期医保基金的收支，也不会影响大家看病就医的待遇。”

对于疫苗的推进，发布会介绍，因疫苗产量是一个逐步增加的过程，因此接种会分三阶段进行。第一阶段是因工作性质感染风险较高的“重点人群”；第二阶段是如果感染新冠易发生重症或死亡的“高危人群”；第三阶段是普通人群。

据路透社说，近来中国境内新冠疫情散发式出现渐增，尤其是近日河北省情况较为严重，上日最新的17例本土病例中，河北占14例，辽宁3例。对此，石家庄全市完成全员核酸检测后，居民继续居家七天，人员不流动、不聚集、不出社区和村庄。