中国发表国际发展合作白皮书 倡一带一路多边合作

中国国务院今天发布“新时代的中国国际发展合作”白皮书。当中表示，中国国际发展合作规模稳步成长，“并更多向亚洲、非洲地区最不发达国家和‘一带一路’发展中国家倾斜”。

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据中央社今天报道称，中国提国际发展合作白皮书，倡一带一路多边合作。该报道引述新华社消息，中国国务院新闻办公室10日发布这篇全文约2.6万字的“新时代的中国国际发展合作”白皮书。当中多次重点强调多边主义与“一带一路”的推动，并反复提及“人类命运共同体”。

据白皮书说，新时代的中国国际发展合作，以推动构建人类命运共同体为引领。共建“一带一路”倡议提出以来，中国根据有关国家需要，积极展开发展合作，在深化政策沟通、加快设施联通、推动贸易畅通、促进资金融通、增进民心相通上发挥作用。白皮书说，中国透过支持其他发展中国家减贫事业，为推动落实联合国2030年可持续发展议程积极贡献力量。“中国坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，向其他国家提供力所能及的支持，为应对重大挑战和完善全球治理体系贡献中国力量。”白皮书称，展望未来，中国将继续以人类命运共同体理念为指引，以正确义利观为价值导向，在力所能及的范围内积极开展国际发展合作，为全球发展注入“中国力量”。

据该报道，党媒人民日报今天也刊出解读称，白皮书勾勒出中国国际发展合作的未来发展路径，一是面对2019冠状病毒疾病疫情，继续为广大发展中国家抗疫提供力所能及的支持，包括完善公共卫生治理体系建设等。二是聚焦民生，坚定落实习近平多次在重大国际场合宣布的合作举措，“继续把助力共建‘一带一路’和推动落实联合国2030年可持续发展议程更加紧密结合，帮助其他发展中国家恢复经济社会发展”。三是加强科学管理，推动高品质的国际发展合作。

据人民日报解读说，中国始终践行多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，与世界各国和国际组织共同应对公共卫生危机、经济严重衰退等全球性挑战，为推动落实联合国2030年可持续发展议程、构建人类命运共同体作出积极贡献。