中国在Covid阴影下迎农历牛年春节

2021年中国传统农历新年逼近，当局担心Covid-19肺炎疫情再度爆发，呼吁民众牛年春节期间尽量呆在家中。

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在距离中国民间传统农历新年佳节还有一个月之际，当局与民众准备在Covid-19肺炎的阴影下迎度2021牛年春节。尽管，中国内地已陆续启动了重点人群的疫苗接种工作，并且已完成了近千万民众的注射。不过，当局依然态度谨慎，早早就呼吁民众2021年春节尽量呆在自己家中，在外地的务工人员没必要也尽量不要返乡。

武汉牛年春节没有“万家宴”

据本台RFI常驻中国法语记者拉加德Stéphane LAGARDE周日（2021年1月10日）发自武汉的现场采访报道，当地一名出租车司机表示，百步亭社区今年不会举办传统的“万家宴”。

武汉的海鲜批发市场给人印象深刻。柚子树下，有人在下棋，有人在锻炼，有人在唱歌，但人们避免回忆去年冬天曾有四万人在此聚集。在肺炎患者开始充斥医院之际，当局仍在严控信息。街区里的一名女商户没有忘记，大规模的人群聚集有利病毒传播。她表示，美好的传统，但想到去年之后所发生的一切，人们不敢再敢像以往那样组办节庆活动。不过，一ˎ 两年后再因情而异。总之，中国国家卫健委刚刚建议，今年春节避免聚会。

法广存档图片：武汉民众喜迎2021年的到来。 Image d'archive RFI: La foule célèbre l'arrivée de 2021 lors d'une fête à Wuhan. © REUTERS - TINGSHU WANG 路透社

中国牛年节前加强防疫措施

中国已于2021年1月9日周六加强位于首都北京以南ˎ 已被禁足的两座大城市石家庄市和邢台市的防疫措施，以期控制住一年前出现的Covid-19病毒在最近六个月以来最强劲的一次蔓延势头。

在二月份的农历新年来临前夕，石家庄市暂停地铁运输，直到新指示。邢台市居民一周内不可出门。中国在2020年春季，新肺炎病毒全球蔓延之际，就已阻止了疫情在本土上的流行。官方正式统计数字显示，到目前为止，中国共有4 634人死于本次疫情，确诊感染总人数不到9万。