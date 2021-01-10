中国官方解释新法反制外国制裁 可在中国法院起诉要求赔偿

中国商务部官网10日刊出条约法律司负责人就“阻断外国法律与措施不当域外适用办法”的“答记者问”。中国商务部9日公布“阻断外国法律与措施不当域外适用办法”，其中明定，经中国官方评估确认，有关外国法律与措施“存在不当域外适用情形”者，可由主管部门发布“不得承认、不得执行、不得遵守”的禁令。办法自公布之日起施行。

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据中央社今天报道称，中国推新法反制外国制裁，称维护自身权益。消息说，中国商务部9日公布“阻断外国法律与措施不当域外适用办法”后引发关注，相关负责人今天强调，这是为了维护自身的正当权益，但并未说明中方会采用何种“必要反制措施”。

中国商务部官网10日刊出条约法律司负责人就“阻断外国法律与措施不当域外适用办法”的“答记者问”。相关负责人并未点名美国，但表示“长期以来，有国家推行单边主义，禁止本国人与有关国家间的经济往来，还胁迫其他国家企业和个人停止与有关国家的经贸活动”。并称不当域外适用的有关外国法律与措施，对中国企业的正常经贸交往造成了不利影响。据这名负责人说，为保护中国公民、法人或者其他组织的合法权益，制定公布这项办法，其中借鉴了国外立法经验，并强调不会影响中方承担的国际义务。该报道称，相关负责人并未回应中方第一个禁令是否很快颁布，但表示办法本身“不锁定特定国家，不锁定特定领域的特定交易”。

据发布，这项办法的适用对象是“中国公民、法人或其他组织”，在制度安排上，包括：及时报告、评估确认、发布禁令、司法救济等。被禁止或限制与第三国（地区）展开正常经贸及相关活动的，应在30日内报告；因此遭受损失的可在国内法院起诉，要求赔偿。

评估确认方面，将建立由中央国家机关有关部门参加的工作机制，由国务院商务主管部门领头，具体事宜由国务院商务主管部门、发展改革部门会同其他有关部门负责。根据办法，中国政府可以从两个方面提供帮助：一是“提供指导和服务”，二是根据具体情况“给予必要的支持”。

这名负责人强调，如果有关外国法律与措施的域外适用，违反国际法和国际关系基本准则，损害中国公民、法人或者其他组织合法权益，“中国政府将根据实际情况，依法采取必要的反制措施”。但并未未说明中方会采用何种“必要反制措施”。