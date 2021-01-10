中国报新零星疫情 中纪委斥地方干部麻痺厌战

中国河北省近日爆发疫情，本土确诊数量逐渐增多。中国官方今天报道过去24小时新增新冠病毒确诊病例69例，本土占48例，当中46例在河北省。中共中央纪律检查委员会和国家监委周末在官网发文，批评多地干部在防疫常态化阶段出现麻痺、厌战，强调党员干部须坚持精准防控，纪检机关要对违法违纪问题“发现一起，查处一起”。

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据中央社今天报道说，中国报告9日新增69例新冠病毒确诊病例，其中本土病例占48例，河北省有46例。

中国国家卫生健康委员会上午在官网通报，9日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例69例，其中境外移入病例21例，分别为福建6例，天津4例，上海4例，辽宁2例，浙江2例，山西1例，广东1例，陜西1例。

截至1月9日24时，中国大陆现有确诊病例588例，累计治愈出院病例8万2211例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例8万7433例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者92万4062人，尚在医学观察的密切接触者2万6077人。

据中央社，中国仍零星报新疫情反弹，中共中纪委发文斥多地干部麻痺厌战。中国辽宁、北京、河北和黑龙江等多个省市近期出现新冠病毒确诊病例，中纪委发文点名批评一些城市的干部“知纪违纪”，为疫情防控带来风险和隐患。

文章指一些干部麻痺、厌战，例如湖北武穴出现没有落实冷链产品进库前消毒，车辆从业人员未进行病毒核酸检测等问题。文章又指，有干部干扰疫情防控，比如湖南邵阳有村干部未值班；沈阳大连还有官员在参加隔离旅馆志愿防疫工作时，不服从管理，并在微信工作群组发表不当言论。中纪委该文章强调，党员干部应克服麻痺思想，抓好疫情防控工作，各地纪律检查机关也要充分监督、查处违规违纪和违法问题。