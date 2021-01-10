中美台关系大地震？美取消对台交往限制 港媒解读不再安抚北京

距离美国政府换届只余个多星期，美国国务卿蓬佩奥周六昨天（9日）宣布，美方取消所有涉及与台湾接触的自设限制。针对此前由美国国务院授权国务卿所发出的对台湾的交流指引，所有美国行政部门、机构，都应视之为无效。台湾驻美代表处表示，这项决定反映美台关系的强劲与深度，台湾政府表示欢迎。东网今天以不再安抚北京作题报道，并指分析相信，美国此举会令中美关系进一步紧张。中国官方媒体警告，如台、美方面作出过激反应，“就很可能触发战争”，中国将对配合蓬佩奥表演最后疯狂的台湾当局，给予根本性的惩罚；美国现任政府的最后几天，也有可能是民进党政权存在的最后几天。

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据东网今天报道说，不再安抚大陆，美解除所有与台接触自设限制。

据蓬佩奥发声明称，台湾是美国可信赖的合作伙伴，但美国过去数十年设下复杂的内部限制，规范外交官员、其他公务员与台湾交流时，应遵守这些限制，并指美国单方面采取这些自设限制，目的是想安抚中共政权，但现时不再这样做。

声明续指，《外交事务手册》中授权美国在台协会（AIT）以外的任何实体机构与台湾行政部门接触的内容，也将作废。根据“台湾关系法”，美国行政部门与台湾的关系应交由AIT全权处理。

据该报道，台湾驻美代表萧美琴在Twitter转发蓬佩奥的声明，称：“数十年的歧视终于解除，是台美双边关系的重大进展，我会珍惜每一个机会。”台湾驻美代表处亦发声明欢迎美方的举措，并向美国国务院致谢，又感谢长期关注台美关系的美国国会两党议员，通过《台湾保证法》鼓励行政部门放宽对台交往限制等，加深台美关系，冀在可见未来持续加强台美伙伴关系。

台湾外交部长吴钊燮亦在Twitter发文感谢美方，指台美之间的紧密伙伴关系，是建立在双方的共同价值、共同利益及对自由及民主的坚定信念，他们将持续在未来继续合作，确保台湾成为世界一股良善的力量。民进党立委罗致政认为，今次等同打开台美官方互动的各种可能；又形容是1979年《台湾关系法》通过以来，美国最重要的友台决定。另一立委王定宇则关注，拜登上台后会否取消此命令。

该报道称，台总统府发言人张惇涵感谢美方各界之余，强调台湾政府对外政策的一贯立场，是踏实稳健地推动整体国际关系发展，以谨慎负责的态度维持对外关系平衡，这是过去数年台美互信与双边关系提升的主因。他又称，台方未来将以相同态度，在现有的坚实基础上继续争取美国跨党派支持，并继续加深台美合作伙伴关系。

据东网，中国大陆官媒则以“最后的疯狂？！”为题报道事件，批评蓬佩奥继续拿所谓“民主”说事，声称此举将使“民主”获益。报道指，蓬佩奥的声明象征意义或大于实质意义，几乎可肯定会触怒大陆；又提及蓬佩奥日前发声明恶意攻击大陆，并宣布美国驻联合国代表将会访台，已引起陆方连番反对。官媒又提到，如美方和民进党当局让蓬佩奥在任期结束前夕访台，北京将有排山倒海式的反应。解放军战机届时将第一时间飞临台湾上空，以前所未有的方式宣示主权。如台、美方面作出过激反应，“就很可能触发战争”，大陆将对配合蓬佩奥表演最后疯狂的台湾当局，给予根本性的惩罚；美国现任政府的最后几天，也有可能是民进党政权存在的最后几天。

据东网说，外界预料，蓬佩奥此举会引致中国大陆不满。美国多次对台军售，派高级别官员访台，令中美及台海关系紧张。美国驻联合国大使克拉夫特将于周三（13日）访台，是美台自1979年断交以来，首次有美驻联大使访台。去年8月、9月，美国卫生及公共服务部部长阿扎、美国国务次卿克拉奇相继访台，当时大陆外交部强烈反对，批评美方助长台独势力。