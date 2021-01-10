又现大头娃娃 福建女婴用激素超标抑菌霜惹祸

福建漳州“嗳婴树”的“益芙灵多效特护抑菌霜”，有5个月大的女婴用后出现发育迟缓、多毛、脸部肿大等现象，状似“大头BB”。据香港01报道，最新消息指，问题产品共有两款，同批次1200瓶已分别销往江苏宿迁及连云港，目前正召回检测。漳州卫健委此前亦有通报，已责令涉事公司召回产品，同时停止生产及通知经销商下架所有产品。

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据香港01报道，大头娃娃，福建女婴用激素超标抑菌霜致病，同批次1200瓶销往江苏。

据此前报道，微博博主揭发有家长使用“益芙灵多效特护抑菌霜”后，结果仅5个月大的女婴变成重达22斤的“大头BB”，并有发育迟缓、多毛、脸肿大等症状。“益芙灵多效特护抑菌霜”被发现与同公司另一款婴儿霜“开心森林”，检测结果均显示含有逾30mg/kg的激素氯倍他索丙酸脂。

据该报道说，福建漳州市卫生监督所所长汤锦升表示，现场调查生产清单及销售清单发现，涉事两款产品分别生产于2020年3月和9月，两款产品同批次共有1200瓶，都是订单式发货，销往江苏宿迁和连云港。涉事企业于2017年4月注册成立，6月取得福建卫健委审批的消毒产品生产企业卫生许可证号，是一间生产、销售卫生用品的企业。企业职工共有5人，其中专业技术人员3人。

消息没有提及产品是否经过质检，以及有多少婴幼儿受到损伤。