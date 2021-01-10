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坦桑尼亚：中国继续其基础设施外交

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Le contrat de 1,3 milliard d'euros à propos de la construction d'une ligne ferroviaire entre Dar es Salam et les pays voisins est l'illustration de la poursuite de la diplomatie infrastructurelle de la Chine en Tanzanie et en Afrique
Le contrat de 1,3 milliard d'euros à propos de la construction d'une ligne ferroviaire entre Dar es Salam et les pays voisins est l'illustration de la poursuite de la diplomatie infrastructurelle de la Chine en Tanzanie et en Afrique © le point
作者： 法广
6 分钟

"坦桑尼亚：中国继续其基础设施外交"，这是《观点》周刊10日在网上刊登的一则消息。该消息表示，坦桑尼亚现任总统马古富力曾有一个宏伟的铁路网构想。1月8日，马古富力在查托会见到访的国务委员兼外长王毅。参与姆万扎-伊萨卡线铁路建设的有两个中国公司。分别是中国土木工程集团有限公司和中国铁建国际集团有限公司，姆万扎-伊萨卡线是马古富里政府计划建设的全长2561公里的铁路网的一部分。

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该文表示：马古富力和来访的中国外长王毅会晤时谈及了中坦友谊，可以说铁路线新段的建设就是一个最好的例证。土耳其公司Yapi Merkez Insaat Ve Sanay和葡萄牙的Mota-Engil公司赢得了坦桑尼亚中央标轨铁路第一阶段合同，大约为700公里。

 

中国土木工程建设公司和中国铁路建设有限公司将建设一条长达341公里的铁路线，以将北部的维多利亚湖港口城市姆万扎(Mwanza)与通往印度洋达累斯萨拉姆港的伊萨卡镇(Isaka)连接起来。

2020年10月再次当选的总统约翰·马古富里承诺，在他寻求建设一个工业化国家的过程中，将继续实施重大项目。

姆万扎-伊萨卡线是马古富里政府计划建设的全长2561公里的铁路网的一部分，铁路网从商业首都达累斯萨拉姆一直延伸到内陆地区。

随着中国在非洲各地建设基础设施，中国土木工程建设公司已在坦桑尼亚开展了多个建设项目，其中包括乌本戈公路交汇处。它还正在达累斯萨拉姆的快速公交系统上工作。

据法新社报道，坦桑尼亚总统马古富力还支持中方参与在塞卢斯野生动物保护区(Selous Game reserve)建造21亿瓦水电厂项目的计划。这座大坝将建在鲁菲吉（Rufiji）河上，但环保主义者认为它可能会影响野生动物以及靠渔民的生计，所以对其持批判态度。

姆万扎至伊萨卡陆港的新标轨线路将使布隆迪、刚果（金）、卢旺达和乌干达在大湖区的货物流通速度大大提升。

 

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