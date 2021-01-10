"坦桑尼亚：中国继续其基础设施外交"，这是《观点》周刊10日在网上刊登的一则消息。该消息表示，坦桑尼亚现任总统马古富力曾有一个宏伟的铁路网构想。1月8日，马古富力在查托会见到访的国务委员兼外长王毅。参与姆万扎-伊萨卡线铁路建设的有两个中国公司。分别是中国土木工程集团有限公司和中国铁建国际集团有限公司，姆万扎-伊萨卡线是马古富里政府计划建设的全长2561公里的铁路网的一部分。

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该文表示：马古富力和来访的中国外长王毅会晤时谈及了中坦友谊，可以说铁路线新段的建设就是一个最好的例证。土耳其公司Yapi Merkez Insaat Ve Sanay和葡萄牙的Mota-Engil公司赢得了坦桑尼亚中央标轨铁路第一阶段合同，大约为700公里。

中国土木工程建设公司和中国铁路建设有限公司将建设一条长达341公里的铁路线，以将北部的维多利亚湖港口城市姆万扎(Mwanza)与通往印度洋达累斯萨拉姆港的伊萨卡镇(Isaka)连接起来。

2020年10月再次当选的总统约翰·马古富里承诺，在他寻求建设一个工业化国家的过程中，将继续实施重大项目。

姆万扎-伊萨卡线是马古富里政府计划建设的全长2561公里的铁路网的一部分，铁路网从商业首都达累斯萨拉姆一直延伸到内陆地区。

随着中国在非洲各地建设基础设施，中国土木工程建设公司已在坦桑尼亚开展了多个建设项目，其中包括乌本戈公路交汇处。它还正在达累斯萨拉姆的快速公交系统上工作。

据法新社报道，坦桑尼亚总统马古富力还支持中方参与在塞卢斯野生动物保护区(Selous Game reserve)建造21亿瓦水电厂项目的计划。这座大坝将建在鲁菲吉（Rufiji）河上，但环保主义者认为它可能会影响野生动物以及靠渔民的生计，所以对其持批判态度。

姆万扎至伊萨卡陆港的新标轨线路将使布隆迪、刚果（金）、卢旺达和乌干达在大湖区的货物流通速度大大提升。