新冠病毒大流行周年祭：人类或许永远也无法知道疫情源头

法新社今天发布文章，为世界大流行的新冠肺炎疫情一周年评论哀祭。明天是中国官方报告此疫情在中国死亡第一人的一周年祭日，至此世界染疫向1亿确诊攀升，步至今也是隐姓埋名的中国疑似第一新冠病毒死者后尘，世界也有超过190万人死亡。而重描疫情轨迹，法新社说，从中国最早的恐慌，到中国共产党治下不透明，再到特朗普指控中国病毒，疫情政治化推远甚至消除了人类有一天知晓病毒起源的机会。

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据法新社说，2020年1月11日，北京宣布两天前死于新的冠状病毒的第一位受害者消息，这位新冠状病毒受害者是一名61岁的男子，他经常在中国中部一千一百万人口的大都市武汉的一个市场上购物。 至今这个人的名字仍不为人所知。但是在一年之内，全球已经有190万人死于此病毒。

很明显，这种流行病是在2019年底在武汉市重要的华南市场上首次出现的，那里出售野生动物。但新冠状病毒的起源可能并不一定就在那里。据美国华盛顿的乔治敦大学的流行病学家丹尼尔·卢西（Daniel Lucey）认为，病毒需要很长时间才能变异完成具有高度传染性的突变。

该病毒在2019年12月被报道时就具有高度传染性，这意味着它已经传播了很长时间。据卢西教授说，这种病毒起源于武汉市场是绝对不合理的。她认为 “它似乎是在几个月前，也许是一年之前，甚至是更早之前就出现。”

世卫组织被远拒

法新社说，但问题是：中国当局急于清除对出现病毒的任何责任，并试图在没有证据下证明该流行病是从国外传入中国的说法。中国当局声称，该病毒在武汉出现之前，就曾在意大利或巴西的污水中发现了这种病毒的痕迹。但是，专家认为，这些说法根本不能证明病毒的来源。

早在2020年1月，中国研究人员就自己将华南市场作为流行病的发源地，尽管先前的研究表明，最初的一些患者与该市场无关。

武汉市于1月23日被隔离，然后整个湖北省被隔离，超过5000万居民被困。

据法新社说，到了3月，中国当局的故事叙述开始改变：中国抗流行病防疫部门负责人高福解释说，华南市场不是病毒的来源，而是病毒的“受害者”。那里只是让疫情扩大流行的地方。但是自那以后，北京方面没有提供其他有关该病毒爆发的合理解释，也几乎没有提供有关在武汉采集的疫情病毒样本的信息。

据法新社，至于外国专家，他们被拒之很远：应于上周抵达中国的世界卫生组织的一个小组在最后一刻被阻挡，北京说还在与世卫组织“谈判”关于此行的使命。

病毒踪迹遭擦失

法新社说，然而找寻病毒的起源对于防止再次新疫情流行至关重要。这将有益引导专家有针对一种或另一种动物采取预防措施，禁止对其狩猎或养殖，以期避免它们与人类的相互关联作用。

据在总部位于美国，专门从事疾病预防的协会EcoHealth Alliance主席Peter Daszak敦促说， “如果我们能够了解流行病为何会出现，我们才可以与之斗争。”

与2002-03年间对SARS流行的不透明管理相比，中国的纯科学作用曾最初在国际上受到赞扬，中国迅速共享了该病毒的基因组。据英国东英吉利大学的生物学家戴安娜·贝尔（Diana Bell）承认，中国是相对开放的。

但问题在于，在2020年初困扰武汉的一片混乱中，该病毒的痕迹很可能已经被擦除或移走，从而使这一难题更加复杂。但据彼得·达萨克（Peter Daszak）指出：“这不足为奇。因为每种流行病都以同样的方式在混乱和恐慌中展开。”

“中国病毒”

据法新社说，然而从政治上讲，习近平主席的政权必须在疫情蔓延的最初几周内阻止扩大，因为当局已经在当时遭到窒息早于2019年12月中国已经有医生做出疫情警报的批评。

他们中间其中一名叫李文亮的医生还被警方指责为“散布谣言”，李文亮本人然后于2020年2月7日在武汉的一家医院死于新冠肺炎。他的去世引发了社会媒体平台上对当局的愤怒。

但是，自去年春季以来，在疫情得到控制之后，北京现在以人类的救世主姿态出现，将其疫苗作为“全球公共物品”提供给贫困国家。在这种情况下，中国不能容忍任何批评声音。

12月底，一名在武汉隔离期间报道疫情的“公民记者”张展，被判处四年徒刑。

据法新社说，彼得·达萨克说，美国政府的态度没有能帮助劝说中国当局分享他们对该病毒的情报。彼得·达萨克说他希望在唐纳德·特朗普离开白宫后能够解冻局面。

据彼得·达萨克认为，特朗普指控是 “中国病毒” 并暗示该病毒是从武汉病毒学实验室逃脱，而毒化了合作气氛，法新社说，科学界至此排除上述病毒出自实验室的说法的可能性。

据科学家认为，这种病毒来自蝙蝠，但至今仍不知道是哪一种其他动物可以作为媒介宿主将病毒传播给人类。

据彼得·达萨克（Peter Daszak）希望：“我坚信，我们最终将找到传播病毒的蝙蝠种类以及可能的传染途径。”据他说， “虽然我们或永远不能确定，但是我们肯定会找到确凿的证据。”

据法新社说，但是动物物种的问题对于戴安娜·贝尔来说是次要的。她呼吁， “病毒来源并不那么紧要，要紧的事：我们必须结束市场上这些该死的动物物种混合圈卖。我们必须停止以野生动物为食品的贸易。”