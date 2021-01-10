海外香港人创办“如水”杂志问世

前香港雨伞运动学生领袖周永康等人，昨晚间透过脸书宣布创办首本实体海外香港杂志“如水”，期许在香港面临政治寒冬的时刻，建构并保存一个公共议论香港的媒介。

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据中央社今天报道称，不畏政治寒冬，海外港人共创“如水”杂志续发声。据消息说，前香港雨伞运动学生领袖周永康等人，9日晚间间透过脸书宣布创办首本实体海外香港杂志“如水”。

“如水”（Flow HK）杂志昨天晚间透过脸书（Facebook）粉丝页发表文章指出，这是“首本实体海外港人杂志”；而杂志“创刊宣言”表示，“随着中共政权强行通过国安法，香港真正进入威权时代”，“面对前所未有的历史试炼，流散于各方的我们决心要维系香港人这个独特的共同体，希望承传抗争的火种”。

据宣言指出，当政权尝试将一切公共辩论空间抹杀，“作为一班流散在外的香港人以及深爱香港的人，我们绝不选择沉默”，决定利用在海外的自由空间，建构并保存一个公共议论香港的媒介，为在香港内外的人整合各种有关香港政治、历史、社会和文化面向的论述。宣言说明，杂志名称取自“水进杯则成杯之形，入壶则成壶之状”的意义，提到“反送中之所以能够取得突破，正因为抗争者能如水般灵巧应对强权的策略”，并称在政权打压升级下，“我们若要延续抗争如水的精神”，并充分认识身处的局势。

据中央社说，“如水”杂志刊物的编委会成员除周永康外，还有流亡德国的前香港“本土民前阵线”召集人黄台仰、去年8月间赴英国的香港本土派人士张昆阳及台湾智库“经济民主连合”的研究员江旻谚等9人。另外，“如水”杂志顾问则由身在英国的前香港众志创党主席罗冠聪、中央研究院台湾史研究所副研究员吴叡人等人担任。

据该报道，“如水”杂志将以季刊形式发行，创刊号主题为“绊”。刊物除了由编委会成员撰文外，也会邀请顾问成员撰写序言，实体杂志将透过网络方式订购；另考量香港存在不确定因素，会提供有意购买的香港读者电子书。