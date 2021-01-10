美台交往限制取消 拜登怎么说？

对于美国国务院宣布取消台美交往限制，拜登交接团队表示，拜登支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民愿望与最大利益。他认为美国对台必须维持坚定、有原则且跨党派支持。

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据中央社今天报道称，美台交往限制取消，拜登阵营回应：对台须维持跨党派支持。该报道自instagram.com/joebiden官网截图指，对于美国国务院宣布取消台美交往限制，美国总统当选人拜登交接团队表示，拜登支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民愿望与最大利益。

该报道称，美国总统当选人拜登将在20日正式宣誓就任美国总统。对于在交接前夕美国国务院宣布取消美台官方交往限制，拜登交接团队官员今天以背景说明方式回复媒体询问时表示，正如拜登在竞选时所清楚表明的，对于他在担任联邦参议员时投票通过的台湾关系法，他会落实这项承诺以及美国对一个中国政策的承诺。

据这名官员表示，拜登就任后，将继续支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民愿望与最大利益。他一向认为，美国对台湾必须维持坚定、有原则且跨党派的支持，他也计划努力确保这一点。

中央社说，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）透过声明宣布，对于美国国务院先前以国务卿名义发布的所有关于台湾的联系准则，现在行政机构都可视为无效。