香港大抓捕行动继续引发西方国家“密切关注”

本月6日（星期三）清晨，香港53名民主派人士遭警方抓捕，此一事件引发国际社会高度关注。继欧盟等多方的谴责之后，周六，美国、澳大利亚、英国和加拿大也发布公报，表示了对香港局势的深度关切。

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公报指出：显而易见，当局利用国家安全法来铲除异己和持有不同政治观点的反对派人士。美国国务卿蓬佩奥在公布公报内容时强调：非常关注香港大批民主派人士在国家安全法框架下，以“颠覆国家政权”的罪名被捕。认为本次拘捕行动违反了“中英联合声明”。

美、英、澳大利亚和加拿大四国外长纷纷呼吁港府和北京政府尊重香港自由，并确保由于新冠病毒大流行而推迟举行的地方选举“将以公平的方式展开”，并将接纳持不同政见的候选人参与。

本周三清晨，香港上千名警察发动了大规模的抓捕行动，53名民主派人士被捕。其中包括曾在去年负责协调民主派初选的“民主动力”财务管理的美籍人权律师关尚义（John Clancey）。根据国家安全法关于“颠覆国家政权罪”条纹的规定，受到指控的人员最高可被判处无期徒刑。

此一抓捕行动是去年7月实施国安法以来，北京针对持不同政见者采取的最大规模的行动，以结束2019年曾经震撼了香港的大规模的民主抗争运动。遭到抓捕的大多数民主派人士随后获释。

但是此举依旧引发各方人士不安。西方国家更迅速做出反应，对这项在“一国两制”原则下进行的“严厉镇压”自由以及“可怕的进攻”行为进行了强烈谴责。