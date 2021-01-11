世卫：专家小组赴中国调查病毒起源不是寻找"罪魁祸首"

世界卫生组织周一证实，世卫专家小组本周抵达中国，展开新冠病毒溯源调查，不过，世卫强调，此行不是要去找"罪魁祸首"，这项任务属于科学性质而非政治含义。

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中国同意世界卫生组织国际专家小组进入中国，但没有说明行程细节。世卫组织总干事谭德塞周一在日内瓦举行的视频记者会上表示，国际专家小组将会从武汉展开研究，以确定早期病例的感染途径。

谭德塞表示，对国际科学家团队开始前往中国感到满意，"他们将与中国科学家一起针对新冠病毒起源共同展开科学研究"。

法新社援引世卫组织卫生紧急情况主任迈克尔·赖安在记者会上表示：“世卫专家组此行旨在了解新冠病毒大流行的根源，而不是寻找责任者。”他补充说：“专家小组是要寻求人与动物之间相互传播的科学答案，” “这是绝对必要的”。赖安表示：“我们寻找的是问题的答案，而非(承担责任的）罪魁祸首或责任者。”

在新冠病毒于中国武汉爆发一年后，北京方面终于在周一宣布，负责研究冠状病毒起源的世界卫生组织调查人员将于本周抵达中国。

法新社称，世卫组织这10名专家的访问对中国当局极为敏感。北京极力避免对这一造成全球超过190万人死亡的大流行承担任何责任，而病毒实际上在中国销声匿迹。

中国卫生部周一在一份声明中宣布，世卫专家访问将从周四开始。原定上周三的访问被推迟一周。 中国方面在宣布世卫专家周四访华时并未详细说明行程，谭德塞周一表示，专家小组的研究将在武汉开始，以确定早期病例的感染途径，这些基于科学的实证将成为未来长期研究基础。这不仅对研究2019冠状病毒疾病很重要，更能帮助掌控未来可能会造成大流行病威胁的疾病。 谭德塞并感谢所有合作相关方及支持此任务的国家，包括澳大利亚、丹麦、德国、日本、荷兰、俄罗斯、英国、美国和越南等。

世卫赴中国调查小组由十位在各个专业领域中均获认可的科学家（丹麦，英国，荷兰，澳大利亚，俄罗斯，越南，德国，美国，卡塔尔和日本）组成。 新冠病毒疾病2019年底在中国武汉市率先出现，而后扩散到中国境外，至今已夺走超过180万人生命。