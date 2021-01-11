法国政界一致谴责社交网络巨头封闭特朗普账号

法新社报道：法国政界罕见有如此共识：不分左右，一致谴责社交网络封闭美国总统特朗普账号。法国财长勒梅尔周一表示，规范数字空间不应由网络巨头来做。激进的“法兰西不屈服党”议员警告：当心所有人都面临被社交巨头剥夺言论自由的威胁!

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在特朗普总统的支持者闯入国会山两日之后，星期五，在特朗普宣布将不参加1月20日总统就职大典后，推特决定永久性关闭美国总统特朗普账号，推特的理由是为了避免发生新的煽动暴力的危险。脸书和其他社交网络诸如Snapchat和Twitch等随之也封禁了特朗普的账号。

法国财经部长勒梅尔对推特、脸书等禁止特朗普账号感到震惊，他在法国电台揭露“网络寡头威胁国家和民主”，“唯一合法的”可以规范数字空间的只有“掌握主权的人民”，“国家”和“司法”。

法国政府发言人Attal在欧洲一台对推特的决定表示“很难受”，他认为，已经成为公共空间的网络就这样让一个人从社交网络消失，这提出了一个由法律确立的特别标准缺失的问题。

法国政府试图于2020年推动立法规范社交网络散布仇恨言论问题，但法国宪法委员会于六月间以“损害言论自由”废除了这一条款。

星期六，法国主管网络的国务秘书塞德里奥(Cédric O)表示，推特针对特朗普的措施对公共辩论空间规范化提出了一个根本性的问题。

法国所有党派毫无例外一直认为私企在网络空间采取的措施为“审查”，法国左翼的社会党第一书记弗和(Olivier Faure)认为：一个企业的老板差不多拥有了决定谁可以有言论自由的垄断权。

从法国激进左翼领袖“法兰西不屈服”梅郎雄到极右翼的国民阵线主席玛琳娜.勒庞都对社交巨头的审查做法表示抗议，前者指“他们把特朗普的言行举止作为借口，用来控制公共讨论空间”；后者则认为此举是对民主的暴力，显示这些私企集团“自认他们已拥有国家权力，而这差不多是真的!”

法兰西不屈服党欧洲议员Ruffin周一称，这些私企能够斩断一个如此强大的美国总统的网络，他们将会感到自己从今以后“对所有不忠于网络老爷的人”为所欲为”。周六，他对法国『解放报』称：“我们是否应该将言论自由委托给硅谷巨头？明天，这种数字和私人审查将会针对我们所有人。”

法国前共和党重要成员，被指可能竞选下届总统的现任法国北方大区主席贝尔唐表示：“未来几年，我们必须面对一个关键的问题，规范或者拆分部分GAFA(谷歌，苹果、亚马逊、脸书)，因为它们是浮在我们头上的对民主从未有过的威胁”。

只有属于社民党的欧洲议员Lalucq逆势而上，对推特的做法表示感谢。

废除特朗普账号，引起法国舆论震动，法国主要媒体亦普遍视社交网络巨头的相关举措为“审查”。法国中左的『世界报』社评题为『特朗普被推特和脸书驱逐：社交网络在放任和审查之间游移』，该报写道，“以为解决症状足以治愈疾病将是错误的。今天，替代真相已成为民主制长期以来低估的政治武器，民主制面临着巨大挑战。切断这种以谎言为食的愤怒的声音是很诱人的。但是真正的问题是要问，为什么有数百万人愿意相信令人难以置信的东西，只要有一点点与他们所想听到的东西相符。”

而右翼的『费加罗报』的社评则以『特朗普被“虚拟警察”审查』为题指出：“恰恰是无筛选制造了社交网络的强大无比，问题就在这里，它们因此免去了媒体应承担的编辑责任，后者必须对发表的信息和观点负责。这一系统走到了自身逻辑的尽头。通过单方面的决定，社交网络加速其域外特权的终结。国家的和国际的规范已成必须。”