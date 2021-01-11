美国再次将古巴列入“支持恐怖主义国家”黑名单

美国特朗普政府在任期结束前九天的周一宣布，再次将古巴列入“支持恐怖主义国家”的黑名单。美国贸易代表莱特希泽呼吁拜登维持对华关税。

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法新社援引美国国务卿蓬佩奥周一发表的一份声明指出，通过这一措施，美国将再次追究古巴政府的责任，并借此向古巴发出明确的信息，卡斯特罗政权必须终止对国际恐怖主义的支持和援助。蓬佩奥并指责古巴，"不断向国际恐怖主义行动提供支持，并向恐怖分子提供庇护。

美国于2015年奥巴马执政时期将古巴从支持恐怖主义黑名单中除名。

特朗普政府任期最后时刻的决定，将对当选总统拜登未来与哈瓦那重新建立关系变得更加困难。

此外，蓬佩奥此前还宣布，美国将在19日，也就是拜登就职前夕，把也门"青年运动"组织列入外国恐怖组织名单。蓬佩奥表示，除了将"青年运动"列入恐怖组织名单，"青年运动"3名高级领导人也将被列为国际恐怖分子。蓬佩奥说，"青年运动"必须为诸多恐怖活动负责，他们对平民、基础建设及商业运输的威胁与攻击，导致也门许多人遭杀害，也让也门与周边区域陷入长期冲突与不稳定局面。去年12月30日，也门第2大城亚丁的爆炸案，导致26人死亡。

另据路透社消息，美国贸易代表莱特希泽在华尔街日报周一刊出的专访中，敦促候任总统拜登维持对中国的所有关税，虽然这样做会增加美国企业及消费者的负担。 莱特希泽并建议应削弱世界贸易组织的力量，以免WTO推翻美国的政策，而且要让美国企业更加难以移至海外，即使这会损及企业竞争力。 莱特希泽也肯定了特朗普政府对中国贸易行为采取的强硬立场。