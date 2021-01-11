英国计划二月中之前完成1500万人疫苗接种

新冠疫情严峻的英格兰周一开设7家大型疫苗中心，预料本周将有数万人接种新冠疫苗；英国首相约翰逊考虑实施更严格的限制措施。

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法新社报道，英格兰周一开设7家大型疫苗中心，英国政府计划到二月中之前，完成1500万人疫苗接种，包括70岁以上族群、养老院老年人与员工、第一线医护人员等。预料本周将有数万人接种疫苗。

英国疫苗调配大臣扎哈维周一表示，当局会在下月中前，优先为大约1500万人接种疫苗，包括四类高危人士，但不会强迫民众接种。他关注病毒在超市扩散，呼吁民众要配戴口罩。英国目前已有240万人接种第1剂疫苗。 英国首相约翰逊周一视察英格兰西南部一间疫苗接种中心，约翰逊再呼吁公众，严格按照政府抗疫要求，尽量不出门，在超市等室内购物时，遵守安全社交距离。

约翰逊承认，近期新冠病毒确诊病例激增，医院承受巨大压力，部分地区医院的氧气供应出现不足，如果封锁规定没有得到正确落实，不排除会公布更严格的防疫要求。

英国累计确诊超过308万例, 8万1000人死亡。英国首席医疗官惠蒂周一说，变种病毒蔓延全国，疫情会在未来几个周出现最坏情况，押后为民众接种第二剂疫苗，是因为目前疫苗数目有限。但他强调，大部份保护来自第一剂疫苗，接种疫苗计划展开后几个月，可以取消部份限制，但要恢复正常生活还要一段长时间。

英格兰虽然在4日宣布封城，但尚未见效。每日邮报报导，政府正在考虑实施更严格措施，包括宵禁以及关闭幼儿园等。英国首相约翰逊周日晚与内阁会面，考虑实施更严格措施，包括宵禁、限制运动次数，以及强制室外也要配戴口罩等。