民主党加速弹劾进程 彭斯与特朗普白宫会晤

美国民主党周一加速启动特朗普总统弹劾案进程的同时，要求美国副总统彭斯24小时内援引宪法第25修正案迫使特朗普交权。但是，特朗普与彭斯周一晚上在白宫椭圆形办公室会面。

广告 继续浏览后续

民主党议员周一在一份文件中要求彭斯副总统援引宪法第25修正案，宣告特朗普已无法有效履行总统职务。众议院议长佩洛西周一警告，如果不这样做，共和党与特朗普就会处于“共谋”关系，就会置美国于危险之中。但是，彭斯方面一直没有任何反应。

特朗普与彭斯两人这是在上周三爆发冲击国会暴力事件后第一次会面，一位美国高官对法新社表示：两人进行了“很好的谈话”。

同一消息来源指出，特朗普并没有在1月20日以前辞职的打算。而彭斯副总统也没有任何援引宪法第25 修正案让特朗普辞职的愿望。根据宪法第25修正案，副总统在阁员们支持下宣告总统已不适合履职，迫使其辞职。

同一消息来源指出，正副总统“一致重申，那些违反法律侵入国会的人不能代表7500万美国选民支持的‘美国优先’运动”。“他们保证，为了国家，两人将工作到任期最后。”

尽管特朗普之前多次施压，彭斯周三在一封信中宣布，他不会阻拦国会认证美国总统选举结果，结果招致特朗普和他的支持者的愤怒。

特朗普当时发推称：“彭斯没有足够的勇气去做他应该做的，以保护我们的国家和我们的宪法”，不久后，他的一些支持者冲击了国会。

星期一是两人国会事件后第一次见面。

另外，尽管疯传特朗普的支持者将抗议总统就职典礼，即将于20日正式宣誓就职的拜登表示：“我不害怕。”

周一，曾经是奥巴马总统副手的拜登再次避免就启动针对特朗普的弹劾案表态 ，他含糊地表示：“我已经明确说过，特朗普总统不应该履职”。

据指出，启用宪法第25修正案第四款的首要环节就是副总统和多数内阁成员致信众议院议长以及参议院临时议长，一致声明总统已无法履职。这一行动即刻剥夺总统职权，副总统成代总统。但总统也可立刻致信上述两位国会领导人，表明自己可以履职。这一行动导致即刻恢复总统职权。但若副总统及多数内阁成员再致信国会，坚持立场，副总统就再次即刻成为代总统；与此同时，国会须在48小时内集会，并在21天内投票表决，国会两院三分之二以上成员支持才能永久罢免总统。