特朗普即将卸任 再打台湾牌

美国特朗普政府于1月9日宣布取消长期以来台美官员来往限制后，引发台湾和中国方面的强烈反应，而美国常驻联合国代表克拉夫特于1月13日周三开始到访台湾，引发外界关注。

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美国特朗普政府于9日宣取消华盛顿长期以来对美台官员往来做出的限制后，国务卿蓬佩奥指出美国单方面采取了上述措施，显示以前以满足北京共产主义政权的时期结束了。

台湾方面做出积极反应，而中国方面则回应强硬。

台湾外交部长吴钊燮随后在11日的记者发布会上表示，蓬佩奥宣布取消美台官员往来的限制，是提升台美关系大事，台湾外交部对此诚挚欢迎与感谢。

法国经济《回声报》米歇尔-德格朗迪分析指出，在特朗普即将卸任美国总统之际，美国国务卿蓬佩奥宣布取消美台官员访问限制，显示美国政府继续挑战中国。美国政府此举在外交层面上讲，在细节上允许台湾官员可以正式到访白宫和议会等地，在实际运作上与此前不会有什么重大改变，因为在2018年特朗普政府签署了《台湾旅行法》，该项法律已经允许美台双方“所有层级”官员进行互访，所以美国政府最主要的目标是在其它方面。

分析指出如果特朗普政府只是刺激中国政府的话，他们已经完全到达了目标。

中国官媒《环球时报》激烈回应，对美国政府与台湾执政党发出严正警告，向美国发出强烈不满言论以及威胁蓬佩奥。中国外交部发言人赵立坚于1月11日在例行记者会上表示，中方对此予以强烈谴责，重申“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部份”。

美中较量中给台湾的大礼物

法国亚洲研究中心主席迪蒙柳(Jean-François Di Meglio)认为，在美中日益不减的较量中，美国送给台湾一份大礼物。台湾外交部长吴钊燮说，台湾与美国之间的互信不断提升，是因为台湾采取非常“务实丶负责的对外政策”。但是台湾总统蔡英文似乎更愿意选择在适当的时机，用谨慎方式行事。

美中关系持续恶化，双方在贸易，新冠疫情，香港和维族人等问题上分歧严重，现在再加上台湾问题。本周美中紧张关系还会继续升温，因为美国驻联大使克拉夫特(Kelly Craft)从1月13日至15日到访台湾，将讨论如何促进和扩大台湾在国际组织的参与。

拜登政府的棘手问题

分析指出特朗普政府一方面用台湾对付中国，如美国国务卿蓬佩奥此前谴责中国大规模抓捕香港民主派人士，随后宣布美国驻联大使克拉夫特到访台湾。另外一方面特朗普政府的行动给即将担任总统的拜登政府留下棘手问题，就如同特朗普此前在竞选时期批评拜登应对中国态度软弱。

那么美国新政府会如何对应中国呢? 传统上来看美国的民主党比共和党更加低调来支持台湾，这反而可能更符合蔡英文总统的需要。