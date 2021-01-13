人权观察年报：疫情充分展现中国政府威权主义

国际非政府组织"人权观察"周三发布"2021世界人权报告"。报告称，"新冠病毒疫情充分展现中国政府的威权主义"，报告抨击中国起初隐匿疫情、断然严厉封城、拒绝国际疫情调查、监控并骚扰染疫死者亲属。

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中央社报道，人权观察这份报告的中国篇，分别就中国在防疫、香港、新疆、打压言论自由、大规模监控等方面，汇整中国政府迫害人权的行径。

报告指出，中国政府起初对疫情反应迟缓，禁止公布相关讯息，低报感染病例，淡化感染严重性，并且否认人际传染的可能性。当局还以"传播谣言"拘押民众，取缔在网上谈论疫情，阻止媒体报导。

报告指出，独立报导疫情的人士张展与陈秋实等遭到逮捕，强迫非裔人士检测是否感染，极力阻止染病死者家属指控政府、医院或防疫旅馆涉有过失，中国在疫情初期拒绝国际调查疫情源头，甚至不惜因此制裁发起呼吁的澳大利亚。

在香港方面，报告称，港警陆续逮捕民主派人士，包括媒体大亨黎智英、前立法会议员李卓人和杨森等，以及81岁的大律师李柱铭。去年6月30日，中国政府绕过立法会自行实施新制定的港区国安法，剥夺民众公正审判权利，授与警方更多横扫一切的大权，加强管制公民社会与媒体，并削弱司法监督。

报告指出，中国政府持续消灭新疆维吾尔族及其他突厥裔穆斯林独特身分认同，美国有线电视新闻网（CNN）调查报导发现，超过100座维吾尔传统墓园被拆毁；根据卫星照片，新疆当局自2017年迄今兴建了超过260座"巨型"拘押设施，可说是中国当局任意拘禁突厥裔穆斯林的铁证。

有关中国当局对言论自由的箝制，报告指出，中国政府持续打压推特中国用户，推特本身也早被屏蔽，一名明尼苏达大学中国大陆留学生，只因在美期间发文批评中国国家主席习近平，在2019年11月被判刑6个月。 中国当局更扩大网路审查体制，关闭中国唯一蒙古文社交媒体网站Bainu（蒙语：你好），因有蒙语人士在网站贴文抱怨，某些学校课程以汉语取代蒙语教学的政策。 另外，宁波法院以"向外国提供情报"将瑞典籍出版商桂民海判刑10年。5年前，专门出版中国政治八卦书籍的桂民海于2015年10月在泰国被强迫失踪。

报告说，中国借应对疫情展开大规模监控，如运用"健康码"的手机应用程式，掌握使用者日常生活的各个方面，包括迁徙自由。中国科技业者开发的各种APP、产品和工具都可能成为中国政府干预和监控的工具。 报告指出，各国政府、公民社会团体和联合国官员在2020年纷纷表达对中国政府侵犯人权的严重关切，美国政府对涉入新疆暴行的中国高官实施制裁，50 位联合国特别程序任务负责人发布针对中国的联合声明，紧急呼吁"持续关注中国人权状况"，包括召开联合 国人权理事会特别会议，以及增设国际机制专责处理中国人权侵害。