克拉芙特原订今抵台访问临时喊卡台湾称尊重

美国国务院今天突然宣布，目前政府团队致力于确保未来八天交接程序能顺利完成，因此取消包括国务卿蓬佩奥等所有官员本周的出访计划。也因此，原定今天抵达台湾的美国驻联合国大使克拉芙特的访台行程也已经确定取消。台湾总统府和外交部都立即对外表示，尊重美国国务院的决定，对于克拉芙特因而无法如期访台感到惋惜，但台湾仍欢迎她未来能有适当时机来台访问。

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民进党国际事务部主任、立委罗致政则表示，美国国务院取消所有官员出访行程，导致克拉芙特因而取消访台，并非针对台湾。他期待在既有的坚实基础上，持续争取美国跨党派支持，并深化台美合作伙伴关系。

对于克拉芙特取消访台，国民党主席江启臣表示，可以理解，但他仍盼望中华民国与美国之间的交往合作可以持续，甚至强化。他强调，美国总统当选人拜登（Joe Biden）上任后，蔡政府应该在双边关系稳定、永续和实质的发展上更加努力。

中国国台办发言人则在例行记者会上简短响应说，中国大陆坚决反对美国和台湾进行任何官方往来。有媒体追问，克拉芙特这次取消访问，是否能解除两岸关系进一步紧张的因素？国台办表示，无论在什么情况下，美国政府都应恪守「一个中国原则」，和中美三个公报规定，这是美国做出的承诺；也希望「民进党当局」立即停止「倚美谋独」的有关动作。

媒体报导指出，美国国务卿蓬佩奥原先的欧洲出访计划也已取消，是因为卢森堡外长和欧盟高阶官员拒绝与他会晤。中华战略学会研究员张竞在脸书发表评论指出，欧盟与卢森堡外交界人士是有骨气，立刻就赏了蓬佩奥一个耳光，毫不客气地端出闭门羹，让他不得不知难而退，狼狈收场，但台湾总统府与外交部发言人，只能高唱「三声无奈」，不知道该说什么是好！