华邮：香港警察将被捕者手机送往大陆“抽取”资讯

华盛顿邮报报道，香港的警方已经开始将反政府的被捕者的手机，送往中国大陆，借助大陆的高科技技术抽取手机内的资讯。报道又指，香港警方最近的一次行动，总共收集了50多个政治罪犯的200多部手机和手提电脑，有网站因此被关闭。

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报道引述中文大学新闻与传播学院助理教授徐洛文说：“这恐怕是大陆网上长城的新版本，他们（警方）正在测试水的温度，结果有点参差，但毫无疑问这只是时间上的问题。”

报道引述两名了解内部操作的人士表示，香港警方已经开始将被捕者的手机送往中国大陆，因为当地的资讯抽取技术更为先进，当局可利用其中的资讯协助调查有关的案件。

外号“滑鼠娘娘”的键盘战线创办人邝颂晴表示，政府已经清楚摆明将要捣碎异见者最后的自由空间。邝说：“政府的做法其实已创造了先例，只要政府不喜欢的，在国安法下，任何网站都可以在无需理由下被关闭。这是对互联网自由、资讯自由和言论自由明确的打击。”

香港警察用电邮回覆华盛顿邮报的查询时表示，一般不会对个别案件作出评论，但同时指出国安法容许警方单方面关闭网上的内容。警方发言人同时表示，不会就调查中的案件披露详情。

在上星期三警方进行的大围捕中，被捕的数十人之中，横跨香港民主派的光谱，当中包括社会运动分子如劳工界、保护弱小社群权益者以及前立法会议员们。两名已经在囚的学运领袖黄之锋和地下电台广播员谭得志，则再度“被捕”。

他们的罪名是因为参与一次“初选”，该次的初选是选出民主派的立法会候选人。按照中共的看法，但凡参与初选的都涉嫌违反法律，其中还包括投票的60多万人。投票以不记名方式进行，主办者称事后已销毁纪录。警方大围捕的目标，因此只包括主办者，也就是整个香港民主派的主要骨干。

华邮报道指出，数十人被捕以及手机和手提电脑被没收之后，被捕者和他们的家属及友人开始发现他们的社交网站和电邮出现不正常的情况。

已经在狱中的谭得志告诉友人他已经加入了受到密码保护的Telegram对话平台，而谭的Facebook网页的网主同时表示谭已经很久没有激活他的Telegram的户口，因此敦促他的友人不要理会谭已经加入Telegram的讯息。

在家中被捕的前立法会议员陈志全表示，自被捕后他的电话一直收到Telegram寄出要求确认密码的短信，这些密码经确认后，用户才可进入该平台。

另外，民主党的两名前立法会议员林卓廷和黄碧云都表示，他们的同事们收到Google的通知，有国家级的骇客正企图侵犯他们的工作户口。他们的户口都寄存在Google的电邮服务伺服器。这一切都发生在他们被捕之后，也就是他们的手机和通讯电子器材落入警方之手之后。

林卓廷告诉华邮：“他们正在张网，用尽方法收集讯息。如果他们找到可以控告我们的罪证，他们将不停挖掘。”