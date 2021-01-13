参议院多数党领袖麦康奈尔表示 不可能在特朗普离职前公正审判

2021年1月3日，参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔他的妻子运输部长赵小兰陪同下与副总统彭斯一起参加第117届国会宣誓就职典礼。

被认为掌握特朗普能否罢黜钥匙的核心人物—参议院共和党领袖麦康奈尔周三表示，不可能在特朗普总统任期结束前对他进行“公正的”审判。

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美国国会众议院刚刚通过对特朗普的弹劾案，下一步将要把此案递交参议院审理。

共和党目前是参议院多数党，多数党领袖麦康奈尔发出一则文告称，“很简单，在当选总统就职之前，没有任何机会，以严肃而公正的方式完成对特朗普的审判”。

民主党占多数的众议院刚刚以“煽动暴乱”的名义通过对特朗普的弹劾案，根据美国宪法规定，此案从今以后将交由参议院审理，即：众议院起诉，参议院审判。

参议院少数党领袖、民主党人舒默称，“特朗普作为美国历史上第一位有两次被弹劾污点的总统当之无愧!”

这位民主党人补充说，即使这一次是在特朗普离开白宫之后再进行审判，“也将对他的控罪进行表决。” “如果他被判有罪，还将进行投票以阻止他再次成为总统候选人。”

在1月20日后产生的新一届参议院，共和党与民主党各有50席，表决时，必须有三分之二的议员投票支持，特朗普才能被判有罪，也就是说，至少需要16-17位共和党参议员的加持。

这时候就要看参议院共和党领袖麦康奈尔的态度。麦康奈尔被指深谋老算，党内非常有影响力，他可能掌握着这场针对特朗普审判的钥匙。

他于周三稍早些时候致信参议院共和党同僚，不排除投票罢黜特朗普。根据美国媒体报道，麦康奈尔私底下已经告诉他的亲信，他不反对罢黜特朗普，他认为一则弹劾有根据，二则特朗普一旦被弹劾，可以帮助共和党永久性地翻过特朗普的这一页。

周三他在简短的信中说：“我尚未作出最终决定。我希望弹劾案送到参议院后听取法律依据后再做决定”，有些分析人士称，麦康泰尔的意愿已表露无遗。