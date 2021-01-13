巴西三期临床试验结果显示 中国疫苗有效率只有50.38%

2021年1月12日，巴西圣保罗Butantan生物医学研究生产中心的工作人员正在向瓶子里灌装科兴疫苗试剂。

巴西星期二公布了中国科兴疫苗第三期临床试验结果，中国科兴生物公司研发的新冠疫苗的整体有效率只有50.38%。比上星期公布的初始结果降低了将近30个百分点。

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负责巴西疫苗研制和临床试验的圣保罗市布坦坦研究所 (Instituto Butantan) 周二宣布了这一结果。

根据这一最终实验结果，科兴生物公司的新冠疫苗符合世界卫生组织规定的疫苗有效率必须超过50%的最低条件，但是这一疫苗的有效率远低于美国辉瑞与德国生物技术开发的疫苗，其有效率为95%，美国莫德纳研发的疫苗有效率为94.1%。

布坦坦研究所上星期已宣布，星期二重申，对12508志愿者参加的实验显示，科兴疫苗对轻症病例提供78%的保护，对阻止重症的有效保护率继续是100%。

该款疫苗整体有效率虽然只有50.38%，但布坦坦研究所指出它符合巴西的需要，该款疫苗将在巴西生产，可储存在摄氏2度到摄氏8度的温度下。

上周五，布坦坦研究所已向巴西国家卫生监督署提出科兴疫苗上市申请。同时提出申请的还包括阿斯利康公司和牛津大学研发的疫苗。

巴西共有两亿一千二百万人，死于新冠病毒的人已超过20万3千人，确诊800万人。