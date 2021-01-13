日本紧急事态宣言增加至11个都府县

日本政府12日已基本决定，13日将基于《新型流感等特别措施法》向京都、大阪、兵库关西3府县以及爱知、岐阜、福冈、栃木县再次发布紧急事态宣言。加上之前7日已发布宣言的首都圈4都县，日本实行紧急事态宣言的都府县达到11个，持续时间将设为到2月7日为止，很快就会扩大到全国。

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目前日本疫情在全国蔓延迅速，5日全国新增感染者4914人，6日，突破6000人，达6001人，再超历史新高，7日7570人，8日7882人，9日达6113人，10日达6081，11日4876人，12日为4539人。

到13日为止，日本累计感染者超过30万人，去年12月下旬超过20万人，仅3周多就增加了10万多人。

厚生劳动大臣田村宪久12日在内阁会议后的记者会上表示，13日将在厚劳省内召开为新冠对策建言献策的专家组织会议，“在专家们分析和评估疫情的基础上，最终会判断把哪些地区作为紧急事态宣言或者不作为这样的地区”。

由于患者急剧增加，在新冠疫情快速蔓延的日本首都圈和关西圈等十多个都府县蔓延，即使确诊阳性也未敲定入住医院和住宿疗养设施而在家等待人员骤增。这主要是由于医疗机构和住宿疗养设施床位吃紧饱和。东京有超过7000人正在协调中，不得不在家等待。

日本首相菅义伟在13日19点开始举行记者会见，对增加实行紧急事态地区进行说明。