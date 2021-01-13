欧洲疫情严峻各国加紧防疫 英国新增死亡病例创新高

欧洲各国疫情严峻，各国加紧防疫。英国周三新增新冠病毒死亡1564例，创下疫情蔓延以来的最高纪录；意大利卫近日疫情恶化, 当局建议将紧急状态延长到四月底；葡萄牙将再次实施全面封锁措施。

广告 继续浏览后续

英国首相约翰逊表示，虽然防疫措施在部分地区初见成效，但目前仍处于早期阶段，不排除采取更严格限制措施。 英国卫生部门周三通报，英国新增新冠病毒死亡1564例，创下疫情开始以来的最高死亡纪录，英国累计死亡达8万4767例，为全欧最多。周三新增确诊47525例。

英国首相约翰逊周三表示，严重的疫情特别是重症患者增加给医疗部门造成极大的压力。不过，约翰逊也表示，禁足措施以及各地区实施的限制措施"已经初具成效"。

约翰逊表示，政府的前提是让学校"尽可能尽快开学"，不过是否能在2月中旬开学还有许多条件需要满足，包括疫苗接种计划进度必须顺利，且疫苗必须对南非及巴西变种病毒有效。约翰逊强调，目前并没有证据显示疫苗对这2种变种病毒失效。

为阻止疫情蔓延，约翰逊表示，将加紧疫苗注射。英国政府计划尽快展开每周7天，每天24小时的疫苗注射。约翰逊表示，目前受限于疫苗供应有限。

葡萄牙周三宣布，将从本周五开始实施第二次全面封锁措施，以遏制疫情的快速蔓延。

意大利将延长紧急状态到4月底。意大利卫生部长斯佩兰扎周三表示，为防止新冠病毒疫情蔓延实施的紧急状态将延长至4月底，因为目前疫情没有减缓的迹象。 斯佩兰扎在下议院表示："过去一周各地疫情普遍恶化，意大利又重回疫情扩散阶段。由于多项指标恶化，延长紧急状态到4月30日是适当的"。 意大利从去年2月爆发疫情后，累计7万9819人染疫死亡，居欧洲各国第2位；累计确诊230万3000例。

德国卫生部周三表示，目前实施的防疫措施很可能要延长到下个月，以防变种病毒传播。德国卫生部斯帕恩表示，德国2月1日将无法解除所有封锁措施，他并强调需要进一步减少与他人接触，以抵御毒性更强的变种病毒。在上周收紧全国封锁措施并延长到1月底后，德国政府周三批准，对入境旅客实施更严格的管控。根据新规定，德国将要求从疫情高风险地区或出现新变种病毒国家入境的人员接受筛检。

德国卫生部门周三通报，新增1万9600例确诊，累计195万3426例；新增死亡1060例，累计达4万2637例。

法国目前每天平均新增确诊2万例，周三新增确诊更是达到2万3000例。法国政府考虑采取更严格的限制措施，但保持学校开放。