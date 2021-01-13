特朗普呼吁"所有美国民众保持冷静 避免暴力"

美国国会6日遭到特朗普支持者闯入大肆破坏，造成包括一名国会警察在内的5人丧生、多人受伤。特朗普被指需为这起暴力事件负责。而美国国会周三正对此进行弹劾辩论。 特朗普周三在一份简短的声明中表示，"我请求你们，不要有暴力，不要有违法及破坏行为"。特朗普补充说，"这(暴力）不是我们的立场，也不是美国的立场"。特朗普在声明中说，"我呼吁所有每美国人协助环节紧张局势"。 在上周美国国会暴力事件后，联邦调查局警告，有人计划在20日新任总统拜登就职典礼前，在华盛顿以及全美50州首府发动武装抗议。 为应对就职典礼可能发生的事端，特朗普日前宣布哥伦比亚特区进入紧急状态，时间持续到24日。美国国土安全部也透过声明表示，指示特勤局将就职典礼国安特别安全事件行动从原先的19日提前到周三启动。 此外，美国国防部国民警卫队日前也表示，已批准出动1万5000名民兵，维护就职典礼安全。目前已有6200名民兵部署在华盛顿，周末之前将出动总数1万兵力，在就职典礼前再出动5000人。这些民兵届时将配备镇暴装备和武器。 华盛顿警察局周三表示，将再增派5000名民兵，使就职典礼前后进驻华盛顿的民兵人数将达到2万名。 美国国会民主党占多数的众议院周三辩论有关总统特朗普弹劾议案。众议院议长、多数党领袖佩洛西表示，"特朗普煽动叛乱，对美国明显构成即时的危险，必须对他进行弹劾"。不过，共和党众议员莱斯科质疑民主党，在特朗普只剩一周的任期提出弹劾的用意。他提出，参议院难以在短时间通过弹劾议案，加上特朗普已经同意在下周将权力和平移交给候任总统拜登。他认我目前是全美各界团结的时刻。 美国国会众议院辩论弹劾总统特朗普决议如果获得通过，将会在本周转交参议院。参议院议长麦康奈尔周三表示，他本人还没有做出最后的决定。又消息称，麦康奈尔透过办公室在社交媒体帖文，表明不会引用紧急权力在本周审议弹劾议案。如果按正常程序，参议院到本月19日才复会，距特朗普离任只有一天，意味特朗普在任期完成前被国会罢免机会渺茫。

随着美国全国各地的新抗议活动临近，美国总统特朗普周三发出呼吁，他呼吁"所有美国民众保持冷静，避免暴力"。而美国国会民主党占多数的众议院周三表决有关总统特朗普弹劾议案。

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美国国会6日遭到特朗普支持者闯入大肆破坏，造成包括一名国会警察在内的5人丧生、多人受伤。特朗普被指需为这起暴力事件负责。而美国国会周三正对此进行弹劾辩论。

特朗普周三在一份简短的声明中表示，"我请求你们，不要有暴力，不要有违法及破坏行为"。特朗普补充说，"这(暴力）不是我们的立场，也不是美国的立场"。特朗普在声明中说，"我呼吁所有美国人协助缓解紧张局势"。

在上周美国国会暴力事件后，联邦调查局警告，有人计划在20日新任总统拜登就职典礼前，在华盛顿以及全美50州首府发动武装抗议。

为应对就职典礼可能发生的事端，特朗普日前宣布哥伦比亚特区进入紧急状态，时间持续到24日。美国国土安全部也透过声明表示，指示特勤局将就职典礼国安特别安全事件行动从原先的19日提前到周三启动。

此外，美国国防部国民警卫队日前也表示，已批准出动1万5000名民兵，维护就职典礼安全。目前已有6200名民兵部署在华盛顿，周末之前将出动总数1万兵力，在就职典礼前再出动5000人。这些民兵届时将配备镇暴装备和武器。 华盛顿警察局周三表示，将再增派5000名民兵，使就职典礼前后进驻华盛顿的民兵人数将达到2万名。

美国国会民主党占多数的众议院周三辩论有关总统特朗普弹劾议案。众议院议长、多数党领袖佩洛西表示，"特朗普煽动叛乱，对美国明显构成即时的危险，必须对他进行弹劾"。

不过，共和党众议员莱斯科质疑民主党，在特朗普只剩一周的任期提出弹劾的用意。他提出，参议院难以在短时间通过弹劾议案，加上特朗普已经同意在下周将权力和平移交给候任总统拜登。他认为目前是全美各界团结的时刻。

美国国会众议院辩论弹劾总统特朗普决议如果获得通过，将会在本周转交参议院。

参议院议长麦康奈尔周三表示，他本人还没有做出最后的决定。