特朗普弹劾案过关 华盛顿气氛紧张

在距离总统任期终结只有一周之际，特朗普周三遭遇第二次弹劾。众议院议长、民主党人佩洛西在国会辩论会上指控特朗普对民主构成“即刻且明显的危险”，稍早些时候，鉴于有可能爆发新的示威，特朗普发表声明呼吁不要有任何形式的暴力、违法或破坏行为。

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民主党占多数的美国国会众议院周三以232票对197票，通过针对特朗普总统的弹劾案。

在发生冲击国会暴力事件一周，距离当选总统拜登就职大典还有七天之时，特朗普发表声明，“鉴于有报道称会有更多示威，我敦促不要出现暴力，不要违法，不要做任何形式的破坏。这不是我所主张的，也不是美国所主张的。我呼吁所有美国人帮助缓和紧张局势，平息情绪。”

也许他的声明来得太晚，众议院议长佩洛西刚刚指控第四十五届美国总统特朗普“煽动了这场叛乱，这场针对我们国家的武装叛乱”。“他必须离开，他对我们所爱的国家构成明显而立即的危险”。

法新社报道，“国会审议特朗普总统弹劾案之际，华盛顿气氛紧张”。联邦首都已处于严密警戒之下，面目全非。数百名预备军人在国会内部度过一夜，市中心竖起了水泥障碍物，封堵市中心主要通道，巨大的金属栅栏围护着包括白宫在内的联邦政府大楼。国民卫队随处可见。

两小时辩论后对特朗普的弹劾起诉开始投票，果如所料，民主党控制的众议院以多数投票通过启动针对现任总统的弹劾进程。特朗普由此成为美国历史上首位连续两次被弹劾的美国总统。

唯一的区别是，一年多前的第一次弹劾表决，国会没有得到共和党议员一票支持，这一次，已有10位共和党众议员加入了弹劾特朗普总统的行列。他们中间，众议院少数党领袖之一、前总统切尼的女儿丽兹.切尼引人注目。她说，如果没有总统的支持，就不会发生后来的这一切。

但是，多数共和党议员投了反对票，共和党众议员、少数党党鞭斯卡里斯辩论时表示，他反对这次仓促 推动的，没有听证的弹劾程序。他说，“参议院在拜登就职之前都不会对弹劾进行审理，弹劾只会分裂国家，而国家现在需要的是愈合。”众议院共和党领袖麦卡锡表示特朗普应对国会攻击案“承担责任”，但他认为“在这么短的时间内对总统进行弹劾将会是一个错误”。他认为，“没有完成任何调查，没有举行任何听证，更重要的是，参议院已经确认了，在当选总统拜登宣誓之前不会开始审判”。他认为此刻表决的结果将会进一步分裂美国，加剧党派分裂。

现在，众议院一锤定音，弹劾案将递交参议院，按照美国宪法规定，众议院负责起诉总统，而审判总统的是参议院，如果参议院三分之二的议员投票支持弹劾案，总统就被罢黜。上一次，针对特朗普的弹劾案到了共和党控制的参议院后流产，然而这一次，情形相当严重。

关键是共和党大佬，参议院领袖麦康奈尔的态度。他于周三致信参议院共和党同僚，不排除投票罢黜特朗普。根据美国媒体报道，麦康奈尔私底下已经告诉他的亲信，他不反对罢黜特朗普，他认为一则弹劾有根据，二则特朗普一旦被弹劾，可以帮助共和党永久性地翻过特朗普的这一页。

周三他在简短的信中说：“我尚未作出最终决定。我希望弹劾案送到参议院后听取法律依据后再做决定”，在有些分析人士看来，麦康泰尔的意愿其实已表露无遗。

老牌共和党人麦康奈尔深谋老算，党内非常有影响力，他可能掌握着这场针对特朗普审判的钥匙。

特朗普已经避免了另外一场罢黜危险，他的副总统彭斯早些时候拒绝了国会民主党人的要求，拒绝援引宪法第25条，宣布特朗普总统已不能有效履职。

彭斯已经勉为其难。他在致众议院议长佩洛西的信中这样陈述：无意援引第25宪法修正案，理由是，这样做既不符合国家利益，也有违于宪法，并开启一个可怕的先例。他强调，相关宪法修正案只有在总统因健康或精神原因不具备履政能力时才适用，而不能作为惩罚手段。

参议院现在将决定特朗普的命运，或者说，是他的同党，共和党参议员将决定他的命运。参议院罢黜特朗普，需要至少16位共和党参议员投票支持。