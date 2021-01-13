美资PayPal全拥国付宝分析指被用来锉马云锋头

美资的PayPal全资接手大陆第三方支付平台“国付宝”，将成为大陆首家全外资拥有的第三方支付机构。前交通银行（香港）首席经济师罗家聪分析认为，此举或显示中共借助这家市值2800亿美元的美资支付平台，达到“借力打力”的目的，一来可令国内第三方支付平台特别是蚂蚁集团的支付宝听话，二来可制造开放国内金融市场的假象。

广告 继续浏览后续

在蚂蚁集团备受国内监管机关打压之际，美资的PayPal于国付宝持股比例则由70%增加到100%，成为中国首家全外资拥有的第三方支付平台。

国付宝旗下有针对B2B、B2C的网络支付产品、移动支付产品等，针对企业资金管理服务推出的云账户服务；针对跨境商贸领域的跨境支付解决方案；针对个人用户的手机钱包客户端等多款支付类产品。

国付宝于2011年由商务部中国国际电子商务中心与海航合资成立，2018年，国付宝曾、卷入违规将客户备付金存放银行账户，由银行做成相应额度的理财产品，以获得银行贷款，并涉嫌将贷款输送给海航集团，其后海航开始淡出国付宝。

PayPal于2018年3月内地开放外资投资支付机构准入限制后申请进入市场，2019年9月30日人行批准国付宝股权变更申请，PayPal购入70%股权，“海航少帅”童甫去年1月已卸下董事长之位，由PayPal高管接掌，被视为是权力交接。

现时国付宝获多个牌照，可经营互联网络支付、移动电话支付业务、基金支付业务、跨境人民币支付业务及增发预付费卡发行与受理业务。

蚂蚁集团旗下支付宝屡被中国监管当局针对，却在此时此刻引外资PayPal入第三方支付市场，究竟是有何盘算？根据苹果日报报道，经济学者罗家聪分析指出，“打马云是内斗，防止他谋朝篡位，富可敌国”，估计中国趁美国政权更替，与欧洲签投资协议，想营造“开放”假象，“讲到机遇处处，希望吸引资金流入，不知道PayPal是否中了计，为何还会（以为中国）容许市场经济？”

他续分析，开放予PayPal进入市场，或者是“借力打力”，令国内第三方支付平台听话，又谓“用常识判断都知道中共不会真正开放金融市场”。