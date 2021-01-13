香港春节没有团年没有花市没有许愿节

香港第四波疫情似乎毫无收敛迹象，特首林郑月娥12日呼吁“如无必要不再与自己亲密家人聚会”，又相信一个月后的农历新年需在平静环境下渡过。而被视为香港人春节主要节目的元宵花市，已因疫情而宣布取消，不少花农损失惨重。

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香港疫情反覆，限聚令等防疫措施放宽无期。特首林郑月娥12日早出席行政会议，提到本周疫情虽有缓慢下降迹象，但亦有反覆，形容情况令人担心，而个案的性质及出现的环境亦使人担忧，包括出现在一些一直严守，希望不会爆发的场所包括医院、安老院舍，亦有大型地盘爆发，而且亦有确诊者每日都为公众提供服务，接触面广，如渡海小轮船员、救护站人员及公共交通工具人员。

林郑表明此时候非放松防疫措施时候，港府大前提下必须继续坚守外防输入政策，希望因政策而滞留一些地方的市民理解，是为保障全港及他们在港的亲戚朋友安全。

她又呼吁要做强制检测的市民尽快做检测，并要减少聚会，无必要亦应不再与自己亲密家人聚会，并说相信一个月后的农历新年需在平静环境下渡过。

政府在较早之前已经宣布，因应新型肺炎疫情发展，决定取消今年农历年宵市场及新春市场，包括下月在15个地点举行的年宵市场及沙田车公诞新春市场。

食环署说，考虑到香港疫情仍然严峻，疫情反弹风险未退，社区仍然存在隐形传播链及群组爆发的风险。当局指，早前已调整今年年宵市场规模，但年宵市场及新春市场可能有大批市民聚集，考虑到疫情的发展，为保障场内档主和市民的健康，尽量减低疾病传播的风险，作出有关决定。

为协助花农以其他方式销售年花，当局会与业界会面，在防疫抗疫的前提下，积极探讨各种可行措施，例如在各区公共屋邨或其他地点物色合适地方销售年花的可行性，希望尽量减低取消年宵市场对业界的影响。但不少花农指出取消花市另他们损失惨重，有一名花农接受NOW电视访问时表示，他们的投资动辄元要数百万元港币。

此外，大埔林村许愿树往年吸引十万市民前往，许下新年祈愿。当区区议员陈振哲表示，据他了解，今年大年初一起的“香港许愿节”将再告取消。大埔乡委会主席林奕权其后回覆证实，许愿节取消，而放马莆村在初一至初九期间，将会停止开放，许愿树会围封，市民不能进入大抛宝牒。至初十（21日）才如常开放。同时，为防人流聚集，林指林村的盆菜宴等相应新春活动都决定一并取消。