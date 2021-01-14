两名内阁部长辞职，意大利政府面临危机

意大利执政联盟党两名内阁成员辞职，危及总理孔特政府在参议院的多数席位。退出内阁的两名部长分别为活力党主要成员、担任农业部长的贝拉诺娃（Teresa Bellanova ）和机会平等与家庭部长的博内蒂（Bonetti）。活力党领导人伦齐在周三下午的新闻发布会上宣布了他们辞职的消息。

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意大利活力党领导人伦齐指责总理孔特管理疫情不善，导致意大利疫情泛滥，也抨击了政府花费2000多亿欧元的计划，这笔款额原本为欧盟批准意大利作为其大规模经济复苏计划的一部分。周二晚间，意大利内阁部长会议通过了相关计划的修改方案，但活力党两名部长选择了弃权。伦齐指出：该党不允许任何人拥有绝对权力。政府通过总理法令执法的方式破坏了游戏规则，必须尊重民主规则。

活力党18名参议员如果退出参议院，孔特政府则必须寻求新的支持。不过，政府在众议院却拥有多数。

周三，总理孔特与总统马塔雷拉举行了会谈。之后，孔特向媒体表示，议会只有在多数党支持下，政府才能继续走下去。在活力党两名成员退出内阁后，意大利政府面临多种可能：现政府或重组或提前举行大选。如果孔特选择辞职，将由总统任命新总理组阁，或者任命一个技术官僚政府；如果孔特选择重组内阁，则需要通过议会信任投票，一旦投票不能通过，提前举行大选势在必行。

2019年9月，伦齐宣布脱离民主党，建立意大利活力党。目前该党在参众两院分别拥有18和30个席位。

意大利是欧元区第三大经济体，也是遭遇新冠疫情打击最严重的欧洲国家，在第一波新冠疫情中曾实行长时间禁足措施，如今正面临自第二次世界大战以来最严重的经济衰退。新冠疫情已在该国造成近八万人死亡。