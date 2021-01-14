有效率只五成科兴还称疫苗良好100万剂下月抵港

巴西圣保罗布坦坦周二宣称，由中国科兴开发的克尔来福（CoronaVac）冠状病毒病疫苗，根据最新测试结果显示有效率只五成以上，比起早前的测试有效率78%下跌几乎30个百分点，仅仅达到世卫标准，纽约时报形容，这个测试结果对企图以疫苗达到外交目的的中国，影响至巨。报道指全球至少已有10个国家预购超过3.8亿剂科兴研发的药苗。

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北京科兴中维生物技术董事长尹卫东13日在大陆举行记者会表示，科兴疫苗在各地进行的第三期临床测试结果，均证明疫苗在世界各地的安全有效性是良好，目前可年产5亿支疫苗的一期生产线已完成，并投入生产，二期生产线预计下月可投入生产，预计100万支供港疫苗能按照合约的规定准时抵港。

尹表示，分作三期的临床测试从接近100%到78%以至第三期的50.3%，证明疫苗在世界各地的安全有效性是良好。

科兴的疫苗是香港预购3款新冠疫苗中之一。对于科兴疫苗最新测试的结果较对上一次的有效率下跌了差不多30个百分点，公务员事务局局长聂德权被问到科兴疫苗的保护率是否不足时，他指疫苗在香港接种前须经顾问专家委员会审视及审核，基于临床数据及专家意见作接种建议。聂又指，疫苗在香港以外的药物监管机构得到批准紧急使用，港府亦会根据法例给予紧急使用，会确保疫苗安全有效、品质有信心才予市民接种。

至于另一款由复星与德国药厂BioNTech疫苗将于下月抵港，聂德权指出，香港最快在农历新年会安排接种疫苗，届时会在全港18区设立疫苗接种中心，接种上述疫苗时需要较高规格处理，至于安老院舍会有外展接种队负责，接种计划完成，政府会交代相关开支。

香港医院药剂师学会会长崔俊明表示，科兴疫苗的整体有效率只有50.38%，因长者及免疫系统不健全者免疫反应较低，可能接种该疫苗后有效率会少于50%，产生的保护作用有限，建议政府不安排安老院舍长者接种科兴疫苗，应改为接种德国BioNtech疫苗，目前数据虽显示德国BioNtech疫苗的副作用比率较科兴高，但因长者免疫反应较低，副作用相信也会相对减少。

他又指虽然科兴疫苗有效率，相对世衞的要求只是仅仅及格，但他不赞成弃用科兴，因全球疫苗供应紧张，若弃用科兴可能没有足够疫苗供市民接种，而科兴疫苗可留给愿意接种的年轻或健康人士接种，相信能产生50%保护作用。

呼吸系统专科医生梁子超表示，科兴疫苗有效率的数据下降，相信是因今次数据包含预防感染后症状非常轻微个案，拉低有效率。香港订购的三只疫苗，均对预防感染后有中度至严重症状有高保护性，确立个人保护作用，但三只疫苗未有全面数据显示可预防感染后没有症状，即可能有接种者感染后无症状，仍可传播病毒，影响群组免疫效果，故目前疫苗能否在港建立群体免疫力言之尚早，但最少接种后可预防中度至严重病秧，减少入院，减轻医疗系统压力。