疫情反弹 北京河北相互封锁 黑龙江全省禁足

2021年1月12日，在与中国河北省交界处的北京郊区，“志愿者们”在盘查进入北京的汽车。

法新社周三在一篇题为“中国重新封锁”的疫情报道中称，本来已大范围控制住疫情的中国，近来因多地重现疫情，引发当局极端严厉的控制。

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与俄罗斯接壤的黑龙江省13日通报，13日零时至晚间7时，当地新增确诊新冠病例40例，无症状感染者50例，该省省委书记张庆伟星期三宣布全省进入“应急状态”，下令全省3750万居民原地不动。另外，该省拥有500万人口的绥化市在发现45例无症状感染病例后，已于周一封城。

根据官方公布的数字，周三全国新增115确诊病例，这是自七月份以来24小时之内最高的确诊数字。

黑龙江之外，紧邻首都北京的河北省省会石家庄，13日零时至12时新增确诊病例26例，无症状感染者2例，中国疾控中心主任冯子健对中国媒体表示，石家庄疫情相比前几次的聚集性疫情，病例多，发展快。石家庄已全面封城，车辆人员不准出本市。中国卫健委新闻发言人米锋周三介绍：中国国内多地报告本土散发病例和聚集性疫情，呈现持续时间长、涉及范围广、传播速度快、患者年龄大、农村比例高等特征，有些地方出现了社区传播、多代传播。

目前，除非有紧急事情，河北省已下令禁止7600万居民离开本省。

由于北京外围大半部被河北省环绕，北京市已下令采取严防死守措施，综述中国媒体和中央社报道，北京市联外道路几乎都已管制车辆，只出不进，在相互封锁措施下，北京与河北的陆路交通形同断绝。

北京市除严管陆路交通外，市内举办的活动，甚至官方举办的记者会，也把是否到过河北列为是否开放进场的依据。比如中国国务院新闻办14日下午举行的“优化营商环境条例”实施情况记者会，就规定2020年12月10以后未去过河北石家庄、邢台、未与两地人员接触；在21天内未去过河北其他地区、未与当地人接触，才能参加。另外，河北廊坊市火车站工作人员11日提醒旅客，“所有的人不得再进京了，你回来之后再出不去了，希望大家提前做好准备工作，明天就不要来了，来了也进不去北京。”

中国全国两会应于3月4日至5日相继召开，在全国两会召开前，各地应先举行两会，省级两会通常都安排在春节前的一月，最晚2月初举行，但河北等地已因为疫情蔓延延期举行。

中国媒体报道，河北省人大11日宣布，原定21日开幕的河北省人大会议，因防疫需要延期举行，具体召开时间另行决定。

2020年疫情率先爆发的湖北省目前只决定于1月下旬召开省人大会议，但直到目前，尚未明确具体日期。另外，广东省原本于去年11月27日决定省人大会议于今年1月27日召开，但在12月22日省人大常委会开会审议调整省人大会议召开时间的决定草案，但草案及审议结果一直没有公布，形同确认广东省两会将延后举行。

中国去年因疫情严重，全国两会被迫推迟至五月举行。