美方中共军企黑名单扩增  阿里巴巴腾讯百度逃生

华尔街日报报道，美国政府可能不再打算把中国网络三巨头阿里巴巴、腾讯和百度列入“中共军方企业”黑名单，这意味着美国企业与个人可继续投资这些公司。

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华尔街日报报道，美国政府近期研究扩增美国国防部认定支持中国军方、情报与安全部门的企业名单，美国投资人必须最迟在11月转让自己在这些公司中拥有的股份。

纽约挂牌的阿里巴巴、百度与香港挂牌的腾讯在政府检视的12家公司之列，美方最终决定不将这3家公司列进名单。

华尔街日报引述 知情人士说，为此在美国国防部与美国财政部之间进行了激烈的辩论，美国财长姆努钦拒绝将中国网络三巨头列入国防部名单，担心由此会对美国投资者产生不良影响。最终姆努钦的观点占了上风。

不过，另外9家中国企业将加进名单，原本就在名单上的企业旗下超过100家子公司一并列入。消息曝光后，阿里巴巴在纽约交易的股价一度涨到6%，终场劲扬4.3%；百度略有反弹但后继乏力，终场下跌超过1%。

美国国防部2020年6月将华为技术公司等20家公司列入中共解放军所属或掌控的企业名单，为金融制裁铺路。美国总统特朗普2020年11月下令，今年1月11日起美国企业与个人不得投资列入名单上的企业证券，最迟11月11日须出清投资部位。

据信“中共军方企业”最新名单将会很快公布。