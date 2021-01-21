一年后的武汉：生活又回来了，某市场仍封闭

12月6日的武汉街头已恢复生机

法新社2021年1月21日发自武汉的报道说，一年前，处在隔离中的武汉，街道荒凉，医院挤满病人。一年后的武汉，已恢复正常生活，尽管有迹象显示，冠状病毒Covid-19最早在那里出现，然后才开始在地球表面肆虐泛滥。

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这个报道说，现在武汉的商场里人头攒动，街道上交通拥堵，没有人提醒，这座位于中国中部的城市将在这个周六，迎来封城一周年（2020年1月23日）。

眼下，拥有1100万人口的大都市武汉已经恢复了往常的气氛，就像中国其他地方一样，疫情在去年春天就基本得到了控制。鬼城的气氛和医院的混乱已经被人们遗忘。

可是，仍有迹象显示人们还保持着谨慎：那便是许多居民继续带口罩。一年前，在实施封城隔离措施之前，在武汉居民中，有这种反应的人很少，因为当时大家都没有听说过这种神秘的病毒。

最近几周，在中国多个地方，非常有限地出现了冠状病毒疫情的死灰复燃。然而在以武汉为省会的湖北省，却没有疫情发生。

经过76天的隔离之后，武汉居民都开心地夸耀说，他们的市现在是世界上最安全的城市。确实，自去年5月以来，湖北没有再报告冠状病毒（Covid-19）病例。

但是，上星期，世界卫生组织(WHO)专家小组的到来提醒人们，这座长江岸边的城市正处于国际调查病毒来源的中心。

见证武汉疫情爆发的巨大南华市场，这个之前出售野生动物活体的地方，如今在长长的蓝色栅围后面，封闭着。

法新社说，已知的第一宗冠状病毒Covid-19死亡病例，是一位习惯到华南市场购物的61岁男子。但某些专家则认为，新冠病毒可能出现在其他地方。