北京制裁蓬佩奥等前特朗普政府官员 拜登政府称"徒劳无益"

美国新任总统拜登就职之日，中国外交部宣布制裁包括前国务卿蓬佩奥在内28名特朗普政府成员，拜登政府周四对北京此举进行谴责，称此举是"政治分化"，"徒劳无益"，呼吁两党齐声谴责。而拜登政府初步展现对中国强硬立场受到澳大利亚的欢迎。

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法新社报道，美国国家安全委员会发言人霍恩（Amily Horne）对法新社说：“在拜登宣誓就职当(中国）实施这些制裁，似乎是在玩弄政治分化。”她表示，此举行不通。美国不接受这一"适得其反"的决定。她并表示，"总统拜登将与两党(共和党及民主党）领导人合作，使美国地位超越中国之上"。

另外，美国国务卿提名人布林肯19日表示，他支持特朗普的对中国强硬立场。澳大利亚驻美国大使斯诺蒂诺斯指出，他欢迎拜登政府初步对中立场，这有望与"我们以往的立场一致"。

拜登曾誓言，在他就任后头几天，将撤消特朗普的若干主要政策。各界担心可能包括美国减轻对中国施压。但布林肯19日表示，他支持特朗普的强硬立场。

布林肯在参议院任命听证会上表示："当我们检视中国，中国无疑对美国构成最大挑战，其挑战更胜任何国家"、"我们应该开始从一个强有力位置与中国打交道，而非弱势姿态。" 斯诺蒂诺斯对布林肯的声明表示欢迎。他并指出，这项声明与澳大利亚过去一年来扮演抗衡中国的领导角色一致。 斯诺蒂诺斯表示，他预期拜登政府将"相当具策略性"，并继续支持澳大利亚。