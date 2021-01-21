拜登将签署10项行政命令对抗新冠疫情

美国总统拜登入主白宫后将立即签署10项行政命令并采取一系列措施，对抗新冠疫情，包括搭飞机及公交车时必须配戴口罩，以及指示救灾基金用于协助重启学校等。拜登表示，下个月美国新冠病毒死亡人数可能会超过50万。

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拜登周四表示，下个月美国新冠病毒死亡人数可能会超过50万。拜登在白宫一场活动中指出，疫苗推动工作"迄今是一场惨败"。 他说：在情况好转前，疫情将继续恶化。

拜登政府周四下午将公布详尽防疫策略，以促进疫苗接种及检测，同时侧重科学专业，这项策略以7大目标为基础。拜登在就职演说中警告，疫情正进入"最致命阶段"。

拜登已委派行动小组协调各州抗疫，初步预计四月底前在全国提供1亿剂疫苗，加快检测。另外也会紧急立法增加必需物资供应，包括口罩。美国政府期望可以在100日内安全地重开学校。

另外，美国政府又计划拨款给予州政府及地方政府应对疫情，设立新的办公室在联邦层面协调抗疫。

据美国官员表示，拜登签署的行政令包括在机场等公共场所必须佩戴口罩，指示救灾基金用于协助重启学校。拜登还计划签署多项命令建立一个新冠病毒测试委员会以加强检测、解决供应短缺、建立国际旅客的相关规定、并将资源引导至那些受到疫情打击最深的弱势族群。 拜登并将指示联邦紧急管理局对各州及美国原住民各族群做出全额补贴。拜登的措施当中，紧急管理局旗下的灾难援助基金也将对重启学校的相关成本做出“全额补贴”。

白宫疫情应急小组召集人Jeff Zients在与记者召开电话会议时表示，“这是一个全国性紧急状态，我们需要做出相应处置。”

美国是全球疫情最严重国家，迄今超过4万5000人死亡。