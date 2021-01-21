美国重返世卫组织：联合国表示欢迎

美国新任总统拜登上任伊始承诺，美国将重返世界卫生组织，联合国及世卫等纷纷表示欢迎。美国传染病专家安东尼·福奇周四以拜登首席医学顾问的身份，表示美国将继续作为该组织的一员，以多边方式应对疫情，并与国际社会共同从疫情危机中复苏。

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法新社报道，美国新总统拜登上任后即承诺，美国将重返世卫组织，让国际社会松了一口气。法新社援引驻日内瓦的国际发展高等研究所吉克布奇表示，世界卫生组织又重新成为一个"完整"的组织。在拜登就任不到24小时就做出重回世卫的承诺，表明拜登政府与前任特朗普截然不同的执政理念。法新社称，特朗普竭力"淡化"疫情，并指责世卫成为中国的操控的"木偶"。

世卫总干事谭德塞周四与美国副总统贺锦丽通话，对美国的决定表示感谢。谭德塞并说，“对于世界卫生组织以及全球健康而言，今天都是一个好日子"。

此前，美国传染病专家安东尼·福奇周四以拜登首席医学顾问的身份，通过视频方式在世卫大会发言中宣布，“美国将继续作为世界卫生组织的一员"。福奇表示，除了停止退出世卫组织，美国“也将停止撤回其派往世卫组织的工作人员，并重启美国政府人员与世卫组织的合作。

美国也计划履行其对于世卫组织的资金义务”，并加强与世卫组织在各层面的技术合作。

另外，联合国秘书长古特雷斯也通过发言人发表声明，对美国停止退出世卫组织表示欢迎。声明表示，秘书长欢迎美国声明重新与世界卫生组织进行接触。支持世卫组织对于全世界更好地协调应对新冠疫情的努力绝对至关重要。现在是团结的时候，也是国际社会团结一致共同努力阻止这一病毒及其毁灭性后果的时候了。

声明表示，由于疫苗是抗击新冠疫情的重要工具，美国加入并支持新冠疫苗全球获取机制将推动确保所有国家公平获得疫苗的努力。