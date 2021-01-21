观点周刊：中国诋毁辉瑞疫苗以掩盖自身疫苗的失败

新冠疫情肆虐，似乎令人束手无策。疫苗的问世为我们带来了巨大的希望。自英国成为第一个批准辉瑞/BioNTech疫苗使用的国家一个多月来，全球已有40多个国家开始实施接种。越来越多的人准备接受疫苗之际，却传出挪威23名老年人接种疫苗后死亡的消息，引发多方反响。

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法国《观点》周刊1月20日刊出一篇文章，揭露中国诋毁辉瑞疫苗的做法。文章以犀利的笔触写道：中国官方媒体将一些人的死亡归咎于美国生产的疫苗，以此作为对中国疫苗受到质疑后的反击。中国《环球时报》刊出一篇文章，质问美国媒体为何只字不提辉瑞疫苗在挪威造成的死亡事件，并引用未予披露姓名的“中国专家”的观点，以极具民族主义情绪的口吻，呼吁老年人暂停使用利用传讯核糖核酸（mRNA）技术制作的辉瑞疫苗。

文章写道：实际上，挪威老年人接种疫苗后死亡的事件并非秘密，因为挪威卫生当局在事件发生后很快便公布了数据，并宣布要具体研究相关事件的原因。1月14日，根据挪威公共卫生署的记录：在针对以养老院中的老年人为主的4，8000名高危人群展开的疫苗接种运动中，有23名老人死亡。

挪威公共卫生署署长史托滕伯格（CamillaStoltenberg）向媒体指出：民众不必恐慌：根据对部分案例的分析，过世的均为高龄老者，都很虚弱且患有严重疾病。她还表示：有一点需要了解的事情十分重要，这便是，挪威养老院每天平均有45人过世，因此23名老年人接种疫苗后过世，并不一定代表意外死亡或与疫苗有关。

针对美国媒体对辉瑞疫苗的负面新闻只字不提的指控，CNN做出回应说：他们如实报道了挪威卫生当局的公告。简而言之，根本不存在“阴谋论”之说。只不过在现阶段，受到关注最多的是那些高危人群是否适合接种疫苗。

文章作者指出：《环球时报》社论指责西方媒体采用“粗暴的双重标准”，对辉瑞疫苗致死23名挪威人保持集体沉默，而对不利于中国疫苗的任何消息则大肆宣扬。然而，作者认为，有一点受到忽略的是：民主制度存在独立的科学专家组，这些专家以十分透明的方式分析数据；民主国家也享有自由的新闻媒体，新闻自由对任何可能的丑闻予以无情的揭露。而这些却是中华人民共和国所缺少的。这也恰恰是中国科兴生物公司（Sinovac）研发的新冠疫苗之所以引发忧虑的问题所在。

文章作者指出：经过2020年加紧对科学家，军人及普通民众的接种活动，看起来北京似乎越过了疫苗竞赛的终点线，走在了前列。然而，由于没有公布疫苗第三期临床试验的测试结果，中国科兴生物公司其实是落在了后面。尤为严重的是，这种灭活疫苗开始引发质疑。正在进行第三阶段试验的一些国家的卫生主管部门发布了相互矛盾的初步数据。随后，科学家们便敦促中国科兴生物公司公布更多数据。此后，北京便加强了对辉瑞疫苗的质疑。

《观点》周刊指出：用攻击对手的方式来转移对自身疫苗质疑的做法，颇具危险。