评论：拜登政府对华将是竞争先于合作 对港会少制裁增交流

民主党大选胜出者拜登已履新为美国第46任总统，港美有评论员认为，中美外交政策已产生质变，预料拜登政府的对华政策基本与特朗普政府一致，即使强硬程度稍为降低，亦会以竞争为首要」的政策；在对港问题上，拜登政府亦不会放松，但制裁行动向来不是民主党喜欢用的手段，预料会用其他方法体现关注，并可期待会增加以文化交流和外交解决问题。

广告 继续浏览后续

香港的国际事务评论员冯致政预料，与前总统特朗普不同，拜登政府将会重新关注环保问题及多与欧洲政府合作，但在对华政策上，很有机会与特朗普政府没有大分别，因为新任美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在听证会上表述的对华立场，与特朗普政府相差不远，而且较为激烈。

布林肯曾在听证会上表示，特朗普对华强硬立场是对的；而国防部长奥斯汀则指出，中国是美国的最大挑战。而在此之前，新任白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）与国家安全委员会印太事务协调官坎贝尔（Kurt Campbell）已于2019年联合撰文，指美国的最佳对华策略是「以竞争为首要，附以合作的提议，同时拒绝将中方协助应对全球挑战联系到美国作出利益让步的任何谈判」。

不过，布鲁金斯学会美欧中心主任赖特（Thomas Wright）上月在专栏中曾提及中美关系一个变量，就是可以参与内阁及白宫国安会会议的气候问题总统特使克里（John Kerry），因为克里在昔日出任国务卿时经常忽略白宫指示，而克理获委新职后曾说，气候问题在中美关系上凌驾于两国地缘政治竞争，令拜登团队忧虑，克里会在中美关系定调时争夺话语权，变相削弱华府在印太展开战略竞争的能力。

在对港问题上，冯智政相信，若民主党的对华立场和措施不变，则对香港的关注程度亦不会放松，但在手段上会有不同。首先，民主党向来不喜欢使用制裁此等激烈手段，故此像特朗普政府般大量制裁35名中港官员的情况应该不会重现，而是会用其他方法；其次是民主党执政较着重透过文化交流和外交手段解决问题，而特朗普政府则对香港的总领事馆和文化较少参与，故此对新白宫在这些方面的加强可以期待。