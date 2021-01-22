世卫辉瑞签署协议对中低收入国家等提供4千万剂疫苗

世界卫生组织与辉瑞药厂周五签署协议，辉瑞将会向世卫的全球采购疫苗平台COVAX，提供4000万剂新型冠状病毒疫苗。法国呼吁美国辉瑞制药"遵守承诺"，向法国提供订购的疫苗。世卫称下周评估科兴及国药新冠疫苗紧急使用授权。

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由世界卫生组织，全球疫苗免疫联盟及流行病预防创新联盟共同主导的COVAX计划，与美国辉瑞制药(Pfizer)和德国生物新技术公司(BioNTech)达成协议,辉瑞将提供4000万剂新冠疫苗。世卫总干事谭德塞表示，与辉瑞达成协议之后，预料下月起可以为参与采购平台的中低收入和贫穷国家的民众，以及为医护人员接种疫苗。辉瑞行政总裁表示，将在非牟利的基础上售卖这批疫苗，预料在首季交付。

辉瑞首批疫苗在今年第一季付运，以非牟利方式售予计划下92个贫困国家。COVAX计划会确保疫苗授权使用后，能迅速公平地把疫苗分配给各国。

另据法新社报道，法国欧洲事务部长克莱芒·博内周五呼吁美国辉瑞制药"遵守承诺"，向法国提供订购的疫苗。

另据世界卫生组织表示，世卫将于下周开始，评估是否对中国科兴生物及中国国药集团的新型冠状病毒疫苗，批出紧急使用授权，世卫并正在考虑对阿斯利康在韩国和印度生产的疫苗的紧急使用批准。