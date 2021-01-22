指《卫报》是「世卫的报章」 建制派议员语出惊人羞煞老师

立法会的《施政报告》致谢议案今天(22日)到了尾声，但在昨日的辩论中，左派组织香港工会联合会议员郭伟强在借题发挥要求立法打击假信息和假新闻时，引用英国报章《卫报》（The Guardian）的内容后，竟然指《卫报》是「世界卫生组织的报章」。有关言论在会议上未引起反响，但在社交媒体沦为笑话，而曾经当过郭伟强老师的前理工大学应用社会科学系助理教授钟剑华更表示，「曾经叫做教过一个如此的学生，真系毕生从事教育工作的最大的耻辱！」

广告 继续浏览后续

立法会一连三日的会议原是用作讨论特首每年一度发表的施政报告，但几乎只剩建制派议员的会议不时借题发挥，当中，工联会议员郭伟强开宗明义表示，要求立法打击假信息和假新闻，因这与国家安全、防疫工作及未来管治大有关系，其发言虽被新民党主席叶刘淑仪质疑是否适宜，但获代主席马逢国批准继续。

郭伟强铺陈工联会在打击假新闻的工作后，引述世卫总干事谭得塞慨叹有关疫情的假新闻令抗疫工作更难做，接着说：「另外还有《卫报》啦，我相信都系叫世界卫生组织嘅报章啦」。有关错误形容并未引起议事厅内的议员有何反应，于是郭继续引述流行病学家库哈尔斯基在《卫报》的言论，指要像「对待新冠肺炎病毒」般对待假信息，但有关引述同样犯了僭建的问题，因为原文是”real-life virus”(意即真正病毒)，没有提及新型冠状肺炎字眼。

郭伟强的《卫报》即「世卫报章」的说法引来不少网民嘲笑，留言指该议员低能、垃圾、说话「九唔搭八」(即风马牛不相及)，而已退休的理大助理教授钟剑华亦在脸书发帖，「低能到！曾经叫做教过一个如此的学生，真系毕生从事教育工作的最大的耻辱！」工党前议员张超雄亦在留言表示，曾教过郭伟强，声言「教出如此学生，真是要再三自我检讨」。郭伟强曾于2009至14年间在理大修读社会政策及行政(荣誉)文学士兼读制学位课程。

惟二留在议会的非建制派、医学界议员陈沛然亦不忘取笑郭，建议电视台可重拍「担心字典」，「例如世界卫生组织的报章，是卫报；世界卫生组织的讯息，叫卫讯；世卫干事去花市买兰花，卫兰」。