约翰逊：英国变种病毒不仅更易传播 致死率也更高

英国首相约翰逊周五表示，有数据显示，已在60多个国家出现的英国变种病毒不仅传播率比旧病毒更高，致死率也更高。不过，英国正在使用的两款疫苗对变种病毒有效。

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约翰逊周五晚间召开记者会表示，部分初步证据显示，在伦敦和英格兰东南部发现的变种病毒，除了传播速度更快之外，致死率也可能比旧病毒更高。他表示，目前证据显示，英国正在使用的两款疫苗，对旧病毒及变种病毒均有效。约翰逊并表示，当局目前采取对抗变种病毒的措施是正确的。

法新社并援引英国政府首席科学顾问瓦朗斯表示，60岁年龄段每千名感染变种病毒人群中,有13到14例死亡，而感染旧新冠病毒1000人中，死亡10例。

此前研究显示，英国变种病毒的传播率比旧病毒高出30％至70％。这项结果是英国政府"新型与新兴呼吸道病毒威胁顾问小组"（NERVTAG）研究发现，但所有证据仍在早期阶段。

在英国目前有3种变种病毒引起关注，包括去年9月在肯特郡发现的变种病毒，也是在英格兰与北爱尔兰地区传播最多的变种病毒，这种病毒目前已在超过50个国家发现；第2种是南非变种变毒，第3种则是巴西变种病毒。 目前已知肯特郡变种病毒比旧病毒传播更快，且不分族群，"所有年龄层的人都会感染"。

瓦朗斯表示，这些数字还有许多不确定性，我们必须进行更多研究。不过致死率和传染率的提高，显然都值得引起重视。 瓦朗斯并表示，临床证据显示，疫苗对旧病毒和英国变种病毒都有效力，"这是好消息"。不过他也说，南非和巴西变种病毒对疫苗的反应仍令人关切。

约翰逊表示，英格兰目前有3万8000名确诊病患住院，比第一波疫情高峰期高出78％。国民保健署（NHS）承担沉重压力，他呼吁民众遵守禁令。

英国政府此前宣布提高违者罚金，如果违规参加15人以上聚会，将被开罚800英镑，可累计到6400 英镑。违规主办超过30人违法聚会者，可被开罚1万英镑。 英国周五新增4万261例确诊，新增死亡1401例。累计死亡已达9万5981人。

全英国共538万人已经接种新冠疫苗，其中近41万人是在过去24小时内接种，创下单日接种疫苗数量的新高。