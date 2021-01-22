维权人士许志永和丁家喜罪加一等改控颠覆罪 首获见律师 称遭酷刑

新公民运动发起人许志永和维权律师丁家喜分别被扣押多时后，案件转交检察院时，控罪建议由「煽动颠覆国家政权」改为「颠覆国家政权」，但在与外界失联半年至一年多后，首次获准与律师透过视讯设备交流，二人均表示曾遭限制睡眠和饮食等酷刑，当中，丁家喜曾有一星期被24小时轮番查问，每天只能摄取常人三分之一的饮水量。

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跟外界失去联络超过一百天的法学家许志永，其律师梁小军本周初表示，获通知以「煽动颠覆国家政权罪」被覊押的许，已由公安转到检察院，罪名是「颠覆国家政权罪」。新控罪的可判刑期较煽动重一倍，最高更可判终身监禁。

罪加一等后，已被扣押半年多的许志永终获与梁小军等代表律师在山东省临沂市一个县的公安局会见。梁昨（21日）在社交媒体推特上发帖指，许志永在北京监视居住初期，每天的睡眠时间只有2到4小时，伙食不足，但可自资购买食物。梁形容，从视讯可见，许看来「状态还可以，心态平和乐观」。许志永又感谢大家对他的关心和支持，表示要做真正的公民，追求自由、公义和爱的中国，无怨无悔。

同日，同疑因夏门会议案而被捕的维权律师丁家喜亦在提高控罪至「颠覆国家政权」后获准与律师彭剑透过视频远程会见。彭剑在临沐县公安局会晤后引述跟外界失联一年多的丁家喜说，在山东烟台监视居住期间曾受酷刑，长期剥夺睡眠，其中有一星期被24小时轮流审讯；其次，有半个月每顿饭只有四分之一个馒头，另有一个星期每天只准饮水600毫升，即是只及一般成人基本喝水量的三分之一。丁还说，已将有关遭受酷刑情况向检察反映，但在批准逮捕前还是天天遭受虐待。

同时是新公民运动成员的丁家喜最后表示，愿为其信念继续努力，并为此「做好了任何准备」。

中国公安自2019年圣诞节后在各地拘留或传讯十多名维权律师和公民运动人士，律师丁家喜便是在12月26日在北京一位朋友家被带走；而一度害怕被捕而匿藏的法学博士许志永，在发表给习近平的《劝退书》后于去年2月在广州被公安带走。其后了解，公安行动与当年12月中多位律师和公民运动人士在福建厦门聚会商讨民主发展事宜有关。二人其后于去年中被正式逮捕，罪名是煽动颠覆国家政权罪。