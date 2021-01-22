美国前总统特朗普弹劾审判下周一启动

美国国会众议院将于1月25日将针对前总统特朗普的起诉书送达参议院。图为1月20日上午，国会山前准备拜登总统就职典礼的情景。

美国国会民主党领袖周五宣布，众议院以“煽动叛乱”名义弹劾前总统特朗普的起诉状将于下星期一送抵参议院，这意味着参议院随之开始弹劾聆讯。

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参议院多数党领袖、民主党人舒默周五在参院宣布：他已获众议院议长、民主党人佩洛西告知，“起诉书将于周一送抵参议院”。 佩洛西随后发表文告证实：“我们的检察官已做好准备，在100名参议员面前为我们的弹劾条款辩护”。

美国参议院共有100名参议员，根据美国宪法，众议院指控总统涉嫌犯下重大罪行后，将由参议院负责审判，因此，在审判期间，参议员成为法官。

具体而言，“检察官”在这里指的是民主党众议员，他们将在杰米·拉斯金率领下，穿过国会大厦过道，将起诉书送交参议院，并且当着参议员的面宣读。

舒默简单地表示，他已与参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔就审判进程以及持续时间进行了讨论，但他对议员们说：“美国参议院注定有一场审判，将对总统罪责进行投票。”

特朗普时期曾经是共和党参议院领袖的麦康奈尔接着发言，他认为，“众议院起诉过程匆促，时间和程序缩小到从未有过的程度。接下来在参议院的进程将不应该是一场草率的审判”。

麦康奈尔表示：“我们需要一个完全的而且公正的诉讼，在这一诉讼过程，前总统可以为自己辩护，参议院可以考量所有的法律的和宪法的问题以及具体事实”。

这位被指“老谋深算”的战略家启发说：“为着新政府的利益考量也应该等待，等到参议院未来几周核准全部拜登总统提名的阁员以及他的首批法案以后。”

直到目前，刚刚宣誓就职的第46任美国总统拜登避免参与针对特朗普的弹劾行动，他认为，审判他的前任的方式和进程全由国会确定。

1月20日离开白宫的前总统特朗普被指控鼓励其支持者于1月6日冲进国会山，当时，国会正在履行确认拜登胜选的最后一道程序。这一暴力事件造成五人死亡。

一周后，特朗普成为美国史上第一位两次被民主党人控制的众议院弹劾的总统。第一次发生在2019年底，起诉书送到参议院后，共和党人控制的参议院宣布特朗普无罪。

这一次情形比较微妙，在众议院就弹劾特朗普表决投票时，有10名共和党众议员加入到民主党的行列投票赞成。作为特朗普任职期间最坚定的盟友、目前的参议院少数党领袖麦康奈尔也对似有反转意图，他对媒体表示不排除投票赞成为特朗普定罪。

不过，美国宪法规定，参议院必须有三分之二以上议员投票，才能宣布总统有罪。也就是说，必须要有17名共和党参议员与民主党临时结盟投票赞成为特朗普定罪，才能达到宪法要求。在目前这一阶段，仍远远是未知数。

如果特朗普被宣告有罪，他将不可能被罢黜，因为他已完成总统任期离开白宫，但将失去选举权。据指特朗普目前似乎没有放弃2024再次竞选的想法。