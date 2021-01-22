美国政府22日起暂停递解“非公民人士”出境

美国政府国土安全部代理部长佩科斯基(David Pekoske)向下属单位发出备忘录指出，从1月22日起的100天里，将暂停将某些非公民人士的递解出境案件，等候移民执法规定接受检讨。

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国家广播公司(NBC)报导说，佩科斯基的备忘录中写道：“国土安全部将从1月22日起的100天期间里，暂停某些非公民人士的递解出境，以确保我们拥有公民、有效率的移民执法机制，并以维护国家安全、边境安全以及公共安全为重心。”

备忘录中写道，暂停递解某些非公民人士出境并不适用于涉嫌恐怖主义，或有危害国家安全嫌疑的对象，也不适用于2020年11月1日之后才抵达美国的外籍人士，或者已经主动放弃在美居留权的外籍人士。

如果移民及海关执法局代理局长已经完成个案评估，要求某名特定人士必须遣送出境，同样不适用于备忘录的暂停递解之列。

佩科斯奇备忘录的收文机关包括海关与边境保护局(Customs and Border Protection)、联邦移民及海关执法局(Immigration and Customs Enforcement)以及国土安全部所属机构。

前总统特朗普执政期间，采取对非法移民的“零容忍”(Zero tolerance)政策。新任总统拜登20日宣誓就职后签署一系列行政命令，推翻了特朗普任内的某些移民政策。