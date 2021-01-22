美国首位非裔国防部长 奥斯汀："中国是美国未来最重大挑战"

美国防部长奥斯汀提名案周五获参议院通过，奥斯汀成为美国首位非裔国防部长。奥斯汀立即赴五角大楼"投入工作"，会晤美军参谋长联席会议主席马克·米利，并与北约秘书长电话。奥斯汀在提名听证会上表示，"中国是美国未来最重大挑战"，会确保美方恪守承诺支持台湾得以自我防卫。

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法新社消息，67岁的奥斯汀是拜登新政府中第二位获得参院确认提名的内阁官员，之前是中情局局长伯恩斯。参议院周五上午针对奥斯汀的提名案进行表决，最后以93票赞成、4票反对通过，奥斯汀确定执掌五角大楼。

2016年以四星上将退役的奥斯汀在推特上表示，他特别对成为首位非洲裔国防部长感到自豪。获得参院确认后，奥斯汀"立即投入工作"，首先在国防部会晤美军参谋长联席会议主席马克·米利等军事官员，周五下午与北约秘书长斯托尔滕贝格举行电话会谈。

据中央社报道，奥斯汀19日在参议院军事委员会的提名听证会上被问及台湾议题时曾表示，美方会竭尽所能，确保中国不会做出入侵台湾的决定。

他并指出，多年来美国对台湾的支持"坚若磐石"，也获得跨党派支持，他上任后会确保美方恪守承诺，支持台湾自我防卫能力。

针对美国是否应当维持足以阻止中国对台湾入侵造成既成事实的能力，奥斯汀虽然不愿就假设性问题回答，但表示作为国防部长，职责是向总统提出可靠选项，以确保能保护自身利益并自我捍卫，而美国的利益之一是确保台湾。他表示，确保台湾拥有自我防卫能力是美国的承诺，他会致力履行这项承诺。

对于将如何协助台湾维持自我防卫能力，奥斯汀在答覆质询的书面说明中指出，总统拜登曾多次表示，本着美中三公报、台湾关系法与六项保证的长期承诺，美国对台湾必须维持坚定、有原则且跨党派的支持。 他表示，将继续支持和平解决两岸议题，以符合台湾人民期望与最大利益，且确保美国履行承诺，协助台湾维持足够的自我防卫能力，如此将能增强台海两岸与区域稳定。与此同时，奥斯汀指出，将透过发展新概念与能力强化和平与稳定，以加强美国在区域的威吓力。

面对中国，奥斯汀则表示，战略上他会将重点摆在亚洲，特别是中国。他指出，中国是美国未来最重大挑战，俄罗斯的威胁有所下降，但中国的威胁正在上升。对中国正全力建造强大军事力量以超越美国，他直言"绝不容许发生"。

另外，美国参议院财政委员会以26票全票通过任命美联储前主席耶伦为财长的确认程序，有关提名将会送交参议院全体表决，如果耶伦的提名得到通过，耶伦将成为美国首位担任财长的女性。外界都预期耶伦的提名，很大机会获得通过。在参议院财政委员会中，民主党及共和党的委员各佔一半，共和党参议员柯瑞柏在投票后表示，在很多议题上，特别是税收政策方面，与耶伦有严重分歧，但共和党人期望与耶伦合作，而耶伦也承诺会这样做。