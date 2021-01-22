防疫情陡变 欧盟紧急呼吁境内避免不必要旅行 入境法国须持72小时核酸检测

传染性更强的变异病毒加速扩散，疫情形势正在变得“非常严重”，这是欧盟27国视频会议刚刚得出的结论。欧盟呼吁成员国之间避免不必要旅行，法国随之宣布，从周日开始，所有进入法国的成员国人员必须出示出发前72小时核酸检测阴性证明。必要旅行和边境工作人员除外。

广告 继续浏览后续

在欧盟卫生机构发出紧急呼吁后，欧盟委员会主席冯德莱恩周四晚间强烈劝告取消成员国之间所有非必要旅行，她说，“我们对正在流行的各种变异病毒非常担心。”

冯德莱恩提议增设“深红区”来标识高风险区域，对于来自欧盟境内深红区的人员，都必须在出发前进行核酸检测，然后入境后再实施隔离。

对来自欧盟境外的“必要旅行”，冯德莱恩表示， “我们将提出额外的安全检查措施，例如在出发前要求进行测试等”。

面对传染性很强的英国和南非变异病毒，包括德国和荷兰等成员国已在近日采取更加严厉的措施，荷兰议会于周四晚上批准了实施宵禁；对英国变种病毒感到担忧的葡萄牙宣布关闭中小学校，托儿所和大学，为期15天。

在欧盟峰会前夕，成员国达成了互相承认检测证明的协议，包括核酸检测和抗原检测。

欧盟同时呼吁加速接种疫苗，在夏天结束时70%的成年人口完成接种，三月底以前，80%的卫生医疗人员以及年龄80岁以上的老人完成接种。

欧盟目前已批准使用的疫苗有美国辉瑞公司和德国生物技术研发的辉瑞疫苗以及美国莫德纳疫苗，另外，月底前，欧盟医药局应该会批准目前已在英国上市的阿斯利康疫苗上市。

欧盟目前总共与疫苗制造公司签订了六项购买合同，与另外两家制药公司正在商谈，购买的疫苗总数预计将达到25亿剂。