Covid-19 : 武汉一年之后 中国再现封城

中国在临近农历牛年春节与通常会有人口大规模流动的春运前夕，当局强化卫生防疫措施。北部地区现在出现了新疫情，尤其是在河北省和首都北京的某些社区，造成数以百万计的民众遭禁足，情况如同去年冬季的湖北省。学校提前三周放假。

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本台RFI驻华记者拉加德Stéphane Lagarde周五（2021年1月22日）发回了长篇采访报导，介绍中国北部当前的Covid-19疫情，在此予以着重介绍。

在北京北部的一所音乐学院，目前尚能听到乐器声，但从本周末起，钢琴暂时停课。就此，学校里的韩国老师说：“停课了，如同北京的所有学校，都是在晚间刚刚得到通知，当局要求暂时关门。”

面对疫情学校提前放假

学校关门，提前近三周开始假期。2021年的农历新年原本应该恢复正常，但实际上，一切依然失常。本轮疫情始于河北省的一场婚礼。在环绕北京的河北省，人口1100万的省会石家庄市自1月6日起被禁足。

法广存档图片：中国河北省石家庄市 摄于 2021年1月8日 Image d'archive RFI: Shijiazhuang, province du Hebei, Chine, le 8 janvier 2021. Photo prise le 8 janvier 2021. © REUTERS - STRINGER 路透社

一名31岁的受访者LI表示，封城妨碍了他工作；作为一名个体户，无法出门就意味着在此期间没有收入；如果照此延长下去，那将更艰难。这名年轻的受访者还表示，他和其友人目前依然持乐观态度，人们认为当局将很快控制住疫情。

面对疫情河北反应迅速

河北省的快速反应与武汉一年前的早期情形有很大反差。来自沿海地区的增援医护人员，在几天内及时抵达，支援了对民众大范围检测的展开。数万人被转移到临时隔离中心。进入首都需接受过滤式的严格检查。

法广存档图片：北京在其中两个区开展大规模检测。 Image d'archive RFI: Pékin a lancé une campagne de tests de masse dans deux districts pour éteindre un groupe local de cas de coronavirus. Noel Celis AFP

在北京五环附近，一名包裹快递员在采访中说，他们的包裹转运仓库位于有疫情的大兴区（Daxing）和顺义区(Shunyi)，许多包裹递送迟了。外地寄往北京的包裹递送所需时间还更久，因为交通不畅。

面对封城石家庄更镇定

高速路被封闭，火车停驶，车站大门上锁。新浪微博（Sina Weibo）上流传的2021年初的视频，让人感觉似曾相识。中国应对聚集性疫情已有经验。受访者表示，在石家庄，没有出现惊恐的场面，没有涌向超市的人群。一名三十来岁的青年男子说，这里的情形如同去年的武汉。同样的措施，但人们没有如此的担忧。封城的决定来的很突然，大家都没有做准备。食品供应还过得去，可以叫外卖。住宅区内也可以买得到食品，但如果需要去药房则很麻烦，那怕就算是牙疼，消炎止痛药都很难获得。

面对疫情不鼓励出远门

如同众多河北人那样，大多数北京居民将呆在自己家中过春节。当局强烈建议那些坚持要出行去外省的人们，启程前的检测结果需要呈阴性，到了目的地之后，需接受14天的隔离。

与西方的疫情相比较，中国当前的新确诊感染者人数还不多，但这一波疫情是武汉之后，Covid-19发作最强烈的一次。许多北京人希望，预计三月份召开的“两会”之后，可以取消出行限制。