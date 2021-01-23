俄罗斯反对派示威超过2400人被捕 美国谴责 欧盟要求释放纳瓦尔尼

俄罗斯数万民众响应反对派号召在全国多个城市上街示威，声援被扣押的反对派领袖纳瓦尔尼。法新社报道，超过2400人被逮捕。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利对俄罗斯当局大规模逮捕示威者表示遗憾，并要求立即释放纳瓦尔尼。欧盟将开会讨论下一步行动。美国表示谴责。

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欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周六在推特上发文称，欧盟下周一将召开部长级会议，就欧盟下一步行动进行讨论。欧盟已有多个成员国以及欧洲议会要求对俄罗斯采取新的制裁，但新的制裁需27国一致决定。

欧洲理事会主席米歇尔此前与俄罗斯总统普京通电话，要求"立即释放反动派领导人纳瓦尔尼。米歇尔并向普京表达欧盟对纳瓦尔尼境况的"极度关切"，呼吁莫斯科方面无条件尊重他的权力。

美国周六谴责俄罗斯镇压示威民众的行径，要求立即释放被捕人士。 周六，俄罗斯首都莫斯科及多个城市，数万民众响应反对派领袖纳瓦尔尼的呼吁上街示威，要求当局释放纳瓦尔尼。当局出动大批警力，大举拘捕示威者。

法新社记者现场报道，在莫斯科及圣彼得堡，分别有2万示威者参加抗议活动，周六的示威活动并扩展到俄罗斯十多座城市。在莫斯科，示威者与警方多次发生冲突，警察挥舞警棍殴打示威民众，而示威者向警方投掷雪球。

据纳瓦尔尼团队成员沃尔克夫向法新社表示，全俄罗斯约有25万到30万民众上街，"规模是前所未有的"。据非政府组织称，约有2400多人被逮捕，仅在莫斯科，有937人遭到逮捕。法新社并援引另一非政府组织表示，被捕人数超过3400人。

俄罗斯内政部表示，莫斯科市中心未经批准的游行有大约4千人参加，警方早前扬言会预先镇压。

欧盟外交政策发言人表示，关注俄罗斯的大规模示威活动，并对俄罗斯当局广泛逮捕示威者及对他们使用过度武力，以及切断互联网及电话网络的做法表示遗憾。欧盟的外交部长将于周一讨论下一步行动。